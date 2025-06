Meteo Liguria, torna la ‘maccaja’: ecco perché il cielo è grigio anche con l’alta pressione

MeteoWeb

Chi ha osservato il cielo della Liguria stamattina, sia dal vivo che dal satellite meteoroligico, potrebbe essere rimasto sorpreso da un dettaglio: nonostante la presenza dell’alta pressione, la costa si presenta avvolta da una cappa di nubi basse, compatte, e il sole fatica a filtrare. Il fenomeno, tutt’altro che anomalo per chi vive lungo il Golfo di Genova, ha un nome ben preciso nella tradizione meteorologica e culturale ligure: si tratta della maccaja.

Che cos’è la maccaja: il grigio tipico del clima ligure

La maccaja (anche “macaia”) è un fenomeno atmosferico caratteristico delle zone costiere liguri, in particolare del settore centro-occidentale, e si manifesta con nubi basse di origine marittima spinte verso la costa da venti meridionali umidi, solitamente lo scirocco. L’effetto visivo e climatico è inconfondibile: cielo grigio uniforme, umidità molto elevata (spesso prossima al 100%) e temperatura stabile tra il giorno e la notte, con escursione termica ridotta. Altro non è che il medesimo meccanismo che determina la ‘Lupa di mare‘ in Calabria.

Spesso la maccaja non è associata a piogge significative, ma può dare origine a pioviggini o a banchi di nebbia costiera, specialmente quando le nubi vengono “sollevate” dai rilievi appenninici posti alle spalle della fascia costiera. Oltre al suo impatto meteorologico, questo fenomeno è anche entrato nell’immaginario popolare ligure come simbolo di malinconia e di umore cupo.

Perché si forma la maccaja: un mix tra mare, vento e orografia

Alla base della formazione della maccaja vi è un’interazione precisa tra masse d’aria calda e umida provenienti dal mare e le caratteristiche orografiche della Liguria. Quando lo scirocco o altri venti meridionali trasportano aria satura d’umidità verso la costa, questa incontra una sorta di “muro naturale” costituito dagli Appennini. L’aria è costretta a salire, si raffredda e condensa, dando origine a nubi stratificate che rimangono intrappolate tra il mare e le montagne.

Si distinguono due principali varianti della maccaja:

Maccaja anticiclonica : si verifica in condizioni di alta pressione , tipicamente in primavera o inizio estate . L’ aria calda e umida scorre sopra il mar Ligure ancora freddo, favorendo la condensazione .

: si verifica in condizioni di , tipicamente in o . L’ scorre sopra il ancora freddo, favorendo la . Maccaja prefrontale: compare nei giorni che precedono l’arrivo di una perturbazione, quando iniziano a entrare flussi meridionali più intensi che richiamano aria umida dal Tirreno.

Maccaja anche a giugno? Sì, per colpa del mare ancora freddo

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la maccaja è molto frequente anche a giugno. Il motivo risiede in una caratteristica fisica del mar Ligure: essendo un bacino profondo, si riscalda molto lentamente rispetto alla terraferma. Così, anche quando l’aria inizia a diventare calda con l’avanzare della stagione, la superficie marina può mantenere ancora temperature inferiori.

Quando aria molto calda e umida proveniente da sud scorre sopra il mare ancora fresco, il contrasto termico favorisce la condensazione del vapore acqueo e la formazione delle classiche nubi basse della maccaja. Questo fenomeno tende a diminuire solo quando il mare si sarà riscaldato abbastanza da ridurre il divario termico con l’aria sovrastante. A quel punto, le giornate tornano a essere più soleggiate anche lungo la costa.

Maccaja: le principali caratteristiche in sintesi

Presenza di nubi basse e compatte, con cielo grigio e saturazione dell’ umidità

e compatte, con e saturazione dell’ Associata a venti meridionali , in particolare allo scirocco

, in particolare allo Frequente in primavera , inizio estate e talvolta in inverno

, e talvolta in Favorita dal mare più freddo rispetto all’ aria sovrastante

rispetto all’ Può causare pioviggine o nebbia costiera , raramente piogge forti

o , raramente Fenomeno tipico della Liguria, ma riscontrabile anche in contesti simili

Conclusione: un grigio che racconta la Liguria

La maccaja è molto più di una semplice copertura nuvolosa: è un fenomeno che racconta la complessità del clima ligure, fortemente influenzato dal mare, dai venti e dalla morfologia del territorio. Anche in presenza di alta pressione, la Liguria può vivere giornate grigie, umide e senza sole: un microclima unico che incide non solo sul meteo, ma anche sull’atmosfera culturale e sul quotidiano dei suoi abitanti.

