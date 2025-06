Meteo, l’improvvisa perdita di dati satellitari chiave USA potrebbe far arretrare di “decenni” le previsioni sugli uragani

MeteoWeb

Un programma critico di raccolta dati atmosferici negli Stati Uniti verrà interrotto entro lunedì 30 giugno, dando ai meteorologi solo pochi giorni per prepararsi, secondo un avviso pubblico inviato questa settimana. Gli scienziati con cui il Guardian ha parlato affermano che la modifica potrebbe far arretrare di “decenni” le previsioni sugli uragani, proprio mentre la stagione di quest’anno si avvia all’inizio. In un messaggio della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) inviato mercoledì 25 giugno ai suoi scienziati, l’agenzia ha affermato che “a causa di recenti cambiamenti di servizio” il Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) “cesserà l’acquisizione, l’elaborazione e la distribuzione di tutti i dati DMSP entro il 30 giugno 2025″.

Grazie alle loro caratteristiche uniche e alla capacità di mappare l’intero pianeta due volte al giorno con una risoluzione estremamente elevata, i tre satelliti DMSP rappresentano una fonte primaria di informazioni per gli scienziati per il monitoraggio del ghiaccio marino artico e dello sviluppo degli uragani. Il DMSP collabora con la NOAA per rendere pubblici i dati meteorologici raccolti dai satelliti. Le ragioni di questi cambiamenti, e quale agenzia li stesse guidando, non sono state immediatamente chiare. La NOAA ha affermato che non avrebbero influito sulla qualità delle previsioni.

Tuttavia, il Guardian ha parlato con diversi scienziati, sia all’interno che all’esterno del governo statunitense, il cui lavoro dipende dal DMSP, e tutti hanno affermato che non esistono altri programmi statunitensi in grado di sostituire adeguatamente i suoi dati.

“Ora siamo un po’ ciechi“, ha affermato Allison Wing, ricercatrice sugli uragani presso la Florida State University. Wing ha affermato che i satelliti DMSP sono gli unici che permettono agli scienziati di vedere all’interno delle nubi degli uragani in via di sviluppo, conferendo loro un vantaggio cruciale nelle previsioni che ora potrebbe essere compromesso. “Prima che questi tipi di satelliti esistessero, spesso ci si svegliava la mattina con una grande sorpresa sull’aspetto dell’uragano“, ha affermato Wing. “Considerati l’aumento dell’intensità degli uragani e la crescente tendenza a una rapida intensificazione negli ultimi anni, non è un buon momento per avere meno informazioni”.

Effetti anche sul monitoraggio dell’Artico e dell’Antartico

I satelliti hanno anche costituito una fonte unica di dati per il monitoraggio dei cambiamenti nell’Artico e nell’Antartico, e hanno monitorato ininterrottamente i cambiamenti del ghiaccio marino polare per oltre 40 anni. “Queste sono alcune delle regioni che stanno cambiando più rapidamente in tutto il pianeta”, ha affermato Carlos Moffat, oceanografo dell’Università del Delaware che sta lavorando a un progetto di ricerca in Antartide basato sui dati del DMSP. “Questo nuovo annuncio sui dati del ghiaccio marino equivale a oscurarci completamente e a impedirci di osservare questi sistemi critici”.

I ricercatori affermano che i satelliti stessi funzionano normalmente e non sembrano aver subito errori che impedirebbero fisicamente la continua raccolta e distribuzione dei dati, quindi l’interruzione improvvisa dei dati potrebbe essere stata una decisione intenzionale.

“È piuttosto scioccante“, ha detto Moffat. “È difficile immaginare quale sarebbe la logica di revocare l’accesso ora e in modo così improvviso da rendere impossibile qualsiasi pianificazione. Non conosco certamente altri casi precedenti in cui abbiamo rimosso i dati raccolti, rendendoli semplicemente non accessibili al pubblico”.

La perdita del DMSP arriva in un momento in cui i servizi di monitoraggio meteorologico e climatico della NOAA sono diventati criticamente carenti di personale quest’anno, in quanto la cosiddetta iniziativa “Dipartimento di Efficienza del Governo” (DOGE) di Donald Trump ha imposto tagli draconiani ai programmi ambientali federali.

Previsioni meno accurate

Un attuale scienziato della NOAA, che desidera rimanere anonimo per timore di ritorsioni, ha affermato che l’azione di bloccare il DMSP, se considerata nel contesto di altre recenti iniziative dell’amministrazione Trump, equivale a “una distruzione sistematica della scienza“. Il ricercatore ha anche confermato che i meteorologi federali per gli uragani sono stati colti impreparati dall’improvviso cambiamento, con solo pochi giorni di preavviso. “Si tratta di una perdita istantanea di circa la metà delle nostre capacità“, ha affermato lo scienziato. “Non ci si può aspettare che facciamo previsioni e allerte accurate quando si eliminano gli strumenti utili. Francamente, è imbarazzante per il governo perseguire una strategia con meno dati e fingere che andrà tutto bene”.

Gli scienziati hanno affermato che la decisione di interrompere il DMSP si tradurrà in un immediato peggioramento delle previsioni sugli uragani durante quella che si prevede sarà una stagione superiore alla media, nonché in una lacuna nel monitoraggio del ghiaccio marino, proprio mentre il ghiaccio marino artico sta raggiungendo nuovi minimi storici.

“Questo rappresenta un duro colpo per le nostre capacità di previsione in questa stagione e in futuro, in particolare per la nostra capacità di prevedere una rapida intensificazione o stimare la forza delle tempeste in assenza di cacciatori di uragani“, ha affermato Michael Lowry, meteorologo che ha lavorato presso il National Hurricane Center della NOAA e con la Federal Emergency Management Agency. “L’interruzione permanente dei dati da questi satelliti è insensata, sconsiderata e mette a rischio la vita di decine di milioni di americani che vivono nella zona a rischio uragani”.

Il DMSP

Il DMSP risale al 1963, quando il Dipartimento della Difesa stabilì la necessità di previsioni sulle nubi ad alta risoluzione per pianificare missioni di spionaggio. Il programma, che era stato l’iniziativa satellitare meteorologica più longeva del governo federale, si è da allora evoluto in una fonte critica di informazioni non solo sul funzionamento interno degli uragani, ma anche sul ghiaccio marino polare, sugli incendi boschivi, sulle eruzioni solari e sulle aurore boreali.

Negli ultimi anni, il DMSP ha faticato a mantenere finanziamenti e priorità costanti all’interno del Dipartimento della Difesa, mentre abbandonava la sua missione legata alla Guerra Fredda. L’unica altra nazione con capacità satellitari simili è il Giappone, e messaggi pubblicati all’inizio di giugno indicano che gli scienziati stavano già valutando la possibilità di passare ai dati giapponesi in caso di interruzione del DMSP, sebbene tale transizione richiederà del tempo.

Né la NOAA né il Dipartimento della Difesa hanno specificato esattamente quali cambiamenti di servizio potrebbero aver portato all’interruzione così bruscamente di un programma così cruciale.

In una dichiarazione al Guardian, il direttore delle comunicazioni della NOAA, Kim Doster, ha affermato: “il DMSP è un singolo set di dati in una solida suite di strumenti di previsione e modellazione degli uragani nel portfolio del National Weather Service. Questo processo di routine di rotazione e sostituzione dei dati sarebbe passato inosservato nelle passate amministrazioni, ma i media insistono nel criticare l’eccellente lavoro che la NOAA e i suoi scienziati dedicati svolgono ogni giorno. Le fonti di dati della NOAA sono pienamente in grado di fornire una suite completa di dati e modelli all’avanguardia che garantiscono le previsioni meteorologiche di eccellenza che il popolo americano merita”.

Una fonte NOAA con cui il Guardian ha parlato ha affermato che la perdita dei dati ad alta risoluzione del DMSP non poteva essere sostituita da nessun altro strumento NOAA esistente.

Un funzionario della US Space Force, che fa parte del Dipartimento della Difesa, ha affermato in una dichiarazione: “la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gestisce il Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) per il Dipartimento della Difesa per conto della US Space Force, che ha l’autorità di controllo satellitare”. Il funzionario ha proseguito affermando che la NOAA riceve i dati dal Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center (FNMOC) della Marina statunitense e ha aggiunto: “sebbene la Space Force fornisca dati DMSP e software di elaborazione agli utenti del Dipartimento della Difesa, inclusa la Marina statunitense, le domande sui motivi delle modifiche apportate dalla FNMOC all’elaborazione dei dati DMSP dovrebbero essere rivolte alla Marina stessa. Anche se la FNMOC sta apportando una modifica, la posizione sulla condivisione dei dati DMSP non è cambiata. La NOAA ha reso pubblici questi dati DMSP e molte entità non appartenenti al Dipartimento della Difesa utilizzano questi dati, originariamente elaborati dalla FNMOC. I satelliti e gli strumenti DMSP sono ancora operativi. I dati forniti alla FNMOC sono solo uno dei modi in cui il Dipartimento della Difesa utilizza i dati DMSP. Gli utenti del Dipartimento della Difesa (inclusa la Marina) continueranno a ricevere e utilizzare operativamente i dati DMSP inviati ai terminali di lettura diretta dei satelliti meteorologici in tutto il Dipartimento della Difesa”.