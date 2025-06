Meteo Piemonte, sabato da oltre +37°C nell’Alessandrino

MeteoWeb

Forte caldo e incendi nell’ultimo weekend di giugno in provincia di Alessandria a causa dell’ondata di calore in atto sull’Italia. Registrate dalle centraline Arpa temperature fino a +37,1°C a Sezzadio, nell’Acquese, seguito dai +36,6°C del vicino centro zona termale. Superati i +36°C anche nel capoluogo e nel Novese e Tortonese. Proprio ad Acqui, la Protezione Civile ha predisposto squadre per l’assistenza alla prima Festa Multietnica di questa sera. “Siamo pronti – spiega il responsabile Lorenzo Torielli – a intervenire per la distribuzione di bottiglie d’acqua supplementari qualora il caldo non allentasse la morsa”.

Sul fronte sanitario l’ufficio stampa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha segnalato oggi tra i 40 e 50 accessi al pronto soccorso alessandrino, soprattutto di pazienti anziani con patologie non sempre però direttamente correlate al caldo.

Al lavoro anche i Vigili del Fuoco, impegnati con 2 equipaggi nello spegnimento di un incendio di sterpaglie a Casal Cermelli.

Per la giornata di domani, domenica 29 giugno, ancora livello rosso per il caldo in tutta la provincia.

