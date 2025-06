Meteo Spagna, forte ondata di caldo in arrivo: picchi di oltre +42°C

MeteoWeb

La Spagna si prepara ad una forte ondata di caldo, durante la quale, nei prossimi giorni, sono attese temperature anche superiori ai +42°C in alcuni punti del Paese: è quanto segnalato in un avviso dall’Agenzia meteorologica statale (AEMET). I termometri sono in ascesa già oggi: secondo l’AEMET, è possibile che tocchino quota +38-40°C in alcune aree del sud, mentre da domani saranno colpite da temperature particolarmente alte anche altre zone del Paese, soprattutto nei quadranti interni. L’agenzia meteorologica prevede un caldo anormale per alcuni giorni sia in orari diurni sia in quelli notturni (minime di +23-25°C in alcune zone).

L’episodio dovrebbe terminare martedì 1 luglio, stando alle previsioni attuali. In vista dell’ondata di caldo, le autorità, compresa la Presidenza del governo, stanno lanciando avvertenze ai cittadini, con raccomandazioni su come proteggersi.