Meteo, supercelle e grandine: le dinamiche dei violenti temporali sul Nord Italia

Negli ultimi tempi, i temporali violenti che colpiscono il Nord Italia stanno assumendo caratteristiche sempre più estreme. Tra i fenomeni più temuti e ricorrenti spiccano le supercelle, strutture temporalesche potenti e durature, spesso associate a grandinate distruttive. Il binomio tra queste due componenti è ormai noto agli esperti e sempre più visibile agli occhi della popolazione: un connubio che si traduce in danni ingenti, impatti sulla vita quotidiana e allerta crescente per i prossimi decenni.

Cosa sono le supercelle e perché sono così pericolose

Le supercelle sono tra le configurazioni temporalesche più pericolose in assoluto. Si distinguono per una struttura interna unica: al loro interno si sviluppa un mesociclone, ovvero una rotazione della corrente ascensionale che dà origine a un “cuore” turbolento della nube. Questo sistema può superare i 12 km di altezza e restare attivo per ore, mantenendosi autoalimentato grazie alla separazione tra correnti ascendenti e discendenti.

La formazione di una supercella richiede la presenza simultanea di condizioni atmosferiche specifiche:

Wind shear marcato : variazioni di direzione e intensità del vento con la quota, che favoriscono la rotazione dell’updraft;

: variazioni di direzione e intensità del vento con la quota, che favoriscono la rotazione dell’updraft; Venti più forti in quota rispetto al suolo (speed shear), che inclinano la corrente ascensionale evitando che venga “soffocata” dalle precipitazioni in discesa;

rispetto al suolo (speed shear), che inclinano la corrente ascensionale evitando che venga “soffocata” dalle precipitazioni in discesa; Aria caldo-umida nei bassi strati : la principale fonte di energia per l’attivazione della convezione intensa;

: la principale fonte di energia per l’attivazione della convezione intensa; Inversione termica a media quota: un coperchio atmosferico che, una volta rotto, consente lo sviluppo esplosivo del temporale.

Grazie a questa struttura, la supercella è in grado di autoalimentarsi per molte ore, dando origine a fenomeni intensi come grandinate, forti raffiche di vento, piogge torrenziali e, nei casi più estremi, anche tornado.

Grandine e supercelle: un’accoppiata sempre più frequente

Uno degli effetti più tipici e temuti delle supercelle è la formazione della grandine, spesso di grandi dimensioni. Questo avviene grazie alla potenza delle correnti ascensionali interne che trasportano le goccioline d’acqua a quote elevate, dove le temperature sono ampiamente sotto lo zero.

In queste condizioni, l’acqua può rimanere in forma liquida anche sotto zero (acqua sopraffusa) e, a contatto con i cristalli di ghiaccio, inizia a formare i primi nuclei di grandine. Gli embrioni vengono poi trasportati su e giù nella nube, attraversando zone ricche di umidità e accumulando strati successivi di ghiaccio.

Il risultato? Chicchi che possono raggiungere dimensioni impressionanti, anche oltre i 3-5 cm, soprattutto quando l’updraft è così potente da mantenerli sospesi a lungo. Una volta superata la soglia di peso sostenibile, i chicchi cadono al suolo con forza devastante.

Perché il Nord Italia è sempre più colpito

Il Nord Italia, in particolare la Pianura Padana e le aree prealpine, rappresenta uno dei contesti più favorevoli alla formazione di supercelle. Le condizioni orografiche, l’afflusso di aria caldo-umida dal Mediterraneo e la presenza di wind shear accentuati rendono queste zone un vero e proprio laboratorio naturale per i fenomeni convettivi estremi.

Negli ultimi anni, gli eventi grandinigeni associati alle supercelle si sono intensificati sia in frequenza che in violenza, causando danni a colture, automobili, infrastrutture e abitazioni. Questo trend potrebbe non essere casuale: il cambiamento climatico in atto, con il progressivo aumento della temperatura e dell’energia disponibile in atmosfera, sta creando le condizioni ideali per lo sviluppo di sistemi temporaleschi sempre più intensi e persistenti.

Conclusioni

Le supercelle non sono semplici temporali: sono macchine meteorologiche complesse e distruttive, capaci di generare fenomeni estremi come grandine di grosse dimensioni, raffiche impetuose e precipitazioni violente. Comprendere la loro dinamica, riconoscerne i segnali precursori e monitorarne l’evoluzione è fondamentale per ridurre i rischi e limitare i danni.