Questo minerale rarissimo potrebbe alimentare il mondo in modo pulito: la “kryptonite” che esiste davvero

MeteoWeb

Potrebbe assomigliare alla kryptonite dei fumetti, ma la jadarite è tutt’altro che finzione. Questo raro minerale bianco, scoperto nel 2004 in Serbia, potrebbe essere la chiave per una transizione più fluida verso le energie rinnovabili, secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience. La jadarite, infatti, è ricca di litio, un elemento cruciale per la produzione di batterie ricaricabili utilizzate in auto elettriche, impianti di accumulo energetico e dispositivi elettronici. Ma se il litio è già estratto da numerose miniere in tutto il mondo, la jadarite resta un enigma: è stata trovata in un solo giacimento sul pianeta, nella valle del fiume Jadar, in Serbia — da cui prende il nome.

Perché è così rara?

I ricercatori hanno finalmente risposto a questa domanda. Secondo lo studio, la formazione della jadarite richiede una combinazione geologica estremamente specifica: laghi terminali ricchi di alcali, vetri vulcanici ad alto contenuto di litio e una trasformazione particolare delle argille. Anche lievi variazioni di temperatura o acidità possono impedire del tutto la formazione del minerale. Questa “ricetta” complessa spiega perché non sono stati scoperti altri giacimenti di jadarite in oltre vent’anni. A differenza di altri metalli rari, la jadarite non si forma facilmente né in condizioni geologiche comuni.

Un’opportunità per l’Europa (ma anche un limite)

Per l’Europa, la jadarite potrebbe rappresentare una risorsa strategica, riducendo la dipendenza da fornitori esteri di litio. Tuttavia, proprio a causa della sua rarità, le prospettive di estrazione su larga scala sono limitate. L’unico deposito conosciuto non potrà coprire la crescente domanda globale di batterie per la transizione energetica.

Oltre i minerali: le altre strade verso l’energia pulita

La jadarite non è l’unico elemento al centro della ricerca sull’energia verde. Progetti ambiziosi come la fusione nucleare e le centrali solari orbitali — in grado di inviare energia alla Terra direttamente dallo spazio — stanno guadagnando terreno. Anche l’ottimizzazione delle batterie esistenti e l’uso di materiali alternativi sono piste attivamente esplorate.

In definitiva, la jadarite rappresenta una promessa tanto affascinante quanto fragile. Potrebbe contribuire a sbloccare una parte del futuro energetico sostenibile, ma il mondo dovrà affidarsi anche a soluzioni più accessibili e replicabili se vorrà affrontare con successo le sfide globali.