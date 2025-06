Notte di maltempo in Alto Adige: oltre 2.600 fulmini, numerosi interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella notte gran parte dell’Alto Adige, portando forti temporali e grandinate dopo una giornata caratterizzata da afa intensa. Decine (circa 50) gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il territorio, fortunatamente senza registrare conseguenze gravi. La maggior parte degli interventi ha riguardato la rimozione di ostacoli alla viabilità, il taglio di rami e alberi pericolanti, nonché la gestione di piccoli smottamenti. Le squadre di soccorso hanno inoltre monitorato i corsi d’acqua, che al momento risultano sotto controllo.

Durante la notte si sono registrati oltre 2.600 fulmini, il numero più alto in un singolo evento dall’inizio dell’anno.

