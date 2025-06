Nuova frana dalla Croda Marcora, San Vito di Cadore ricoperta dalla polvere | FOTO

MeteoWeb

Una nuova frana (dopo quella dello scorso 14 giugno) è stata segnalata nella notte dalla Croda Marcora, a San Vito di Cadore, che ha sollevato una densa nube di polvere che ha raggiunto il centro abitato. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento. L’episodio si è verificato intorno alle 23:30, quando, come riportato dal Consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, “si sono sentiti dei forti colpi, presumibilmente per crolli di roccia“. Bortoluzzi ha aggiunto che “dal versante del Marcora si è staccato un importante quantitativo di materiale roccioso. La frana ha sollevato una grande quantità di polvere che ha raggiunto anche il centro abitato“.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Protezione Civile, equipaggiati con una torre faro per illuminare l’area, e i Carabinieri per monitorare la situazione. Il Consigliere Bortoluzzi ha inoltre dichiarato di essere “in costante contatto con il Sindaco, che si trova sul posto per seguire da vicino l’evoluzione della situazione“.

A causa della polvere depositata sulla carreggiata, Bortoluzzi ha lanciato un avviso alla cittadinanza e agli automobilisti: “Invito tutti alla massima prudenza nel percorrere la SS51 di Alemagna, dove è presente molta polvere sulla carreggiata“.

Si attendono aggiornamenti man mano che le verifiche in corso progrediranno.