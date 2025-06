Una nuova stella luminosa: nova esplode nella costellazione delle Vele

MeteoWeb

Il 25 giugno 2025, una nuova stella luminosa ha fatto la sua comparsa nel cielo australe: si tratta della nova V572 Velorum, esplosa nella costellazione delle Vele (Vela). L’oggetto ha raggiunto rapidamente una magnitudine di +4.8, diventando visibile anche a occhio nudo in cieli bui e limpidi. Questo straordinario evento rappresenta la seconda stella luminosa di questo tipo apparsa nel mese di giugno, dopo la recente esplosione della nova V462 Lupi nella costellazione del Lupo.

Una nuova stella luminosa, la nova classica

Le stelle luminose di questo tipo sono in realtà “nove classiche”, fenomeni spettacolari che avvengono in sistemi stellari binari, dove una nana bianca sottrae lentamente gas dalla sua stella compagna più grande. Quando la quantità di materiale accumulata raggiunge un punto critico, il gas si accende in una violenta esplosione termonucleare. Il risultato è un’improvvisa impennata di luminosità, che può far brillare la stella anche milioni di volte più intensamente rispetto alla sua normale emissione.

La nova V572 Velorum segue di poche settimane la comparsa della V462 Lupi, esplosa il 12 giugno scorso nella costellazione del Lupo. Anche in quel caso, la stella luminosa è diventata visibile a occhio nudo, raggiungendo una magnitudine di +5.7. Si tratta di un evento eccezionale: vedere 2 nove brillanti in così rapida successione è estremamente raro. Solitamente, una nova visibile a occhio nudo si presenta non più di una volta all’anno.

Queste 2 esplosioni ravvicinate offrono un’opportunità preziosa per lo studio delle stelle luminose e dei meccanismi alla base delle nove classiche. Gli astronomi di tutto il mondo stanno ora monitorando attentamente l’evoluzione di V572 Velorum, che potrebbe fornire nuove informazioni sulla dinamica di questi affascinanti eventi cosmici.

Gli appassionati del cielo notturno hanno l’occasione rara di ammirare una stella luminosa appena nata, frutto di un’esplosione catastrofica avvenuta a migliaia di anni luce di distanza, ma visibile oggi con semplicemente rivolgendo lo sguardo verso le stelle.