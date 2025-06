Nutrizione sportiva e alta prestazione: a Milano il II Congresso Nazionale CONI-OBL

MeteoWeb

Milano ospiterà, il 27 e 28 giugno, la seconda edizione del Congresso Nazionale di Nutrizione Sportiva – “”High Performance”, promosso dall’Ordine dei Biologi della Lombardia (OBL) con il patrocinio del CONI. Un evento formativo di riferimento per professionisti della salute e dello sport, che si svolgerà presso Casa Cardinale Ildefonso Schuster in via Sant’Antonio. Il congresso nasce con l’obiettivo di colmare il gap tra le più recenti evidenze scientifiche e la pratica clinica quotidiana in ambito sportivo. Saranno affrontati temi fondamentali come:

Fabbisogno energetico e periodizzazione nutrizionale

Gestione di idratazione e nutrienti secondo disciplina

Integrazione per endurance e forza

Nutrizione in ambienti estremi

Ruolo del sonno e del timing nutrizionale

Il congresso vedrà la partecipazione di oltre 30 relatori. Le sessioni si alterneranno tra casi clinici, tavole rotonde e momenti di confronto con il pubblico.

Tra gli interventi più attesi: