Ordigno bellico nel Bolognese: chiuso tratto dell’A1 per il disinnesco

Il 2 luglio inizieranno le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo americana da 100 libbre, risalente alla II Guerra Mondiale, ritrovata il 7 aprile a Casalecchio di Reno, presso il cantiere della Nuova Porrettana. Il disinnesco, affidato ai militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, comincerà alle 23 per ridurre i disagi al traffico. Saranno chiusi temporaneamente l’autostrada A1 tra Casalecchio e Sasso Marconi Nord e alcune strade vicine. L’ordigno sarà messo in sicurezza e il 3 luglio verrà fatto brillare in una cava tra Pianoro e Loiano. Durante le operazioni sarà vietato il sorvolo dell’area. Grazie a una struttura di contenimento creata dal Genio Ferrovieri, solo pochi residenti saranno evacuati. Le attività saranno coordinate da un Centro operativo misto diretto dalla Prefettura, con la partecipazione di forze dell’ordine, Protezione civile, vigili del fuoco, servizi sanitari ed enti gestori.