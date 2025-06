Petrolio a picco, calano le quotazioni dei carburanti

MeteoWeb

Quotazioni a picco per greggio e prodotti raffinati, con la benzina tornata al livello del 9 giugno e il gasolio al 13, dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Iran. Primi segnali di ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre le medie dei prezzi praticati alla pompa, riferite a ieri, risultano ancora in rialzo sulla scia degli aumenti registrati sui listini nei giorni scorsi. La benzina self è a 1.752 euro al litro, la benzina al servito a 1,890 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi della benzina e di due quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo sulla benzina.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,752 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,759, pompe bianche 1,738), diesel self service a 1,682 euro/litro (+10, compagnie 1,687, pompe bianche 1,671). Benzina servito a 1,890 euro/litro (+3, compagnie 1,934, pompe bianche 1,807), diesel servito a 1,819 euro/litro (+11, compagnie 1,862, pompe bianche 1,739). Gpl servito a 0,707 euro/litro (invariato, compagnie 0,716, pompe bianche 0,697), metano servito a 1,443 euro/kg (+2, compagnie 1,447, pompe bianche 1,439), Gnl 1,269 euro/kg (invariato, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,271 euro/kg).