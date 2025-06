Previsioni Meteo, apice del caldo al Centro-Nord ma s’intravede una svolta: l’Atlantico prepara l’assalto a Luglio con temporali e crollo termico

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo non estremo, alimentata da una configurazione barica che nei prossimi giorni raggiungerà la sua massima espansione e intensità. A cavallo tra la fine di giugno e l’inizio della prossima settimana, una vasta struttura anticiclonica si affermerà su gran parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa centro-meridionale, generando una cupola di calore che renderà l’atmosfera calda e poco ventilata.

Si tratta di un’area di alta pressione molto robusta, alimentata dalla sinergia tra l’anticiclone delle Azzorre e quello subtropicale, che garantirà cieli sereni, scarsa ventilazione e un continuo accumulo di calore negli strati bassi dell’atmosfera.

Valori termici oltre soglia: verso i 40°C in alcune zone

Le temperature, in questo contesto, subiranno un’ulteriore impennata: diverse località dell’entroterra supereranno con facilità la soglia dei 35°C, con possibili punte vicine ai 38-40°C nelle aree interne più esposte, in particolare tra Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna.

Non si tratta solo di un caldo diurno, ma anche notturno: l’umidità in crescita e le notti tropicali renderanno difficile il recupero fisiologico, soprattutto nelle città e nelle aree metropolitane, dove l’effetto isola di calore urbana amplifica la sensazione di afa.

Sarà una delle fasi più calde dell’estate finora, e in molte aree i valori si attesteranno ben oltre la media climatologica del periodo, con anomalie positive anche di 4-5°C, anche se localizzate. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti modellistici iniziano a delineare un possibile cambio di scenario entro la seconda parte della prossima settimana.

Cambiamento in vista: l’alta pressione inizia a cedere

Dopo giorni di dominio incontrastato, l’anticiclone inizierà gradualmente a indebolirsi. La chiave del cambiamento sarà il venir meno della cooperazione tra i due principali motori della stabilità: l’alta pressione oceanica azzorriana e quella di matrice subtropicale.

Una saccatura atlantica in avvicinamento, ancora non ben definita nella traiettoria e nell’intensità, potrebbe inserirsi come una frattura nel campo anticiclonico, aprendo la strada all’ingresso di correnti più fresche e instabili da ovest-nordovest.

Questo flusso d’aria atlantico dovrebbe, secondo le attuali proiezioni, iniziare a lambire l’Europa centrale per poi raggiungere le regioni settentrionali italiane e parte del Centro entro metà settimana, ponendo fine alla fase canicolare e ristabilendo condizioni più dinamiche, con aumento dell’instabilità atmosferica.

Temporali anche intensi in arrivo: ecco dove

Il passaggio da una massa d’aria rovente a una più fresca e instabile non sarà però indolore. Il forte contrasto termico tra il suolo surriscaldato e l’aria in arrivo creerà le condizioni ideali per la nascita di temporali intensi, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Le aree maggiormente esposte saranno le Alpi centro-orientali, dove il rischio di fenomeni convettivi violenti sarà molto elevato. Non si escludono grandinate di media o grossa taglia, forti raffiche di vento (downburst) e intensa attività elettrica.

La probabilità di temporali significativi si manterrà su livelli medio-alti anche sulla pianura padana, in particolare tra Piemonte, Lombardia orientale e Veneto.

Un rischio non trascurabile è previsto anche su Toscana, zone interne del Centro Italia e alcuni settori del Sud peninsulare, dove l’energia in gioco potrebbe alimentare focolai temporaleschi localizzati ma intensi.

In sintesi: caldo agli sgoccioli, ma attenzione ai contrasti

L’ondata di caldo in atto rappresenta uno degli apici stagionali, ma non sarà infinita. I modelli meteorologici concordano su un cambio di scenario a partire dalla seconda metà della prossima settimana, quando la configurazione anticiclonica perderà progressivamente forza.

Sarà allora che l’Italia, soprattutto al Nord, dovrà fare i conti con fenomeni temporaleschi potenzialmente violenti, generati dallo scontro fra masse d’aria molto diverse.

