Allerta Meteo, crollo termico sull’Italia nel weekend. E Luglio inizierà con forte maltempo

MeteoWeb

Rinfresca notevolmente la temperature sull’Italia in queste ore: dopo il forte maltempo di ieri sera al Nord/Est, la colonnina di mercurio si sta abbassando notevolmente basti pensare che a Ferrara, ieri la città più calda d’Italia con +39°C, oggi in pieno giorno si sfiorano appena i +33°C. Oltre sei gradi in meno rispetto a ieri. Ma sta rinfrescando in tutto il Nord, e in modo particolare in Romagna dove ieri avevamo valori diffusamente superiori ai +35°C con picchi di +37/+38°C. Oggi, invece, sono le 15:30 e Cesenatico è a +26,8°C, mentre la vicina Rimini è a +27,6°C. Abbiamo +30°C a Ravenna, +31°C a Cesena, +32°C a Forlì, tutti valori tra 5 e 6°C inferiori rispetto alla stessa ora di ieri in quella che ieri era stata la zona più calda d’Italia.

E mentre continuano gli assurdi proclami sul “caldo record” che non c’è, le temperature diminuiranno ancora nel fine settimana, soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Sud dove si prospetta un weekend di forti venti e temperature molto gradevoli. Non mancherà qualche episodio di instabilità con temporali pomeridiani specie sabato al Sud. Ma in termini di maltempo, è molto più interessante lo scenario che si profila per la prossima settimana, la prima di luglio, caratterizzata da forti temporali su tutto il Nord e buona parte del Centro. I dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: