Allerta Meteo, lunedì forti temporali nell’ultimo giorno del mese di Giugno: le MAPPE

Si concluderà con una giornata di forte maltempo al Nord Italia questo mese di Giugno caratterizzato da caldo costante e regolare, a tratti intensi ma mai eccessivo. Nessun record di calore è stato battuto sul territorio nazionale, e anche il record di temperatura media mensile del 2003 – ben 22 anni fa – rimarrà irraggiungibile. L’anomalia termica mensile sarà simile a quella del 2022, tre anni fa, ma quest’anno abbiamo avuto molti più fenomeni di maltempo che si ripeteranno anche nell’ultimo giorno del mese.

Lunedì 30 giugno, infatti, torneranno le piogge e i temporali che già dalle prime ore del mattino interesseranno il Nord/Ovest con fenomeni meteo estremi tra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Qualche pioggia, più lieve, anche in Trentino Alto Adige:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà con temporali più forti in tutto il Nord/Ovest, in Lombardia e in Trentino Alto Adige. Qualche temporale pomeridiano anche in Sardegna e sull’Appennino tosco-emiliano. I fenomeni saranno intensi e provocheranno locali grandinate e nubifragi, ma limitati alle zone pedemontane e collinari. Difficile che i temporali più forti, stavolta, arrivino fin in pianura. Le città che rischiano maggiormente fenomeni estremi sono Cuneo, Torino, Ivrea, Biella, Verbania, Varese, Como, Lecco e Sondrio.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nei giorni successivi: Luglio inizierà con piogge, temporali e un brusco calo delle temperature di cui parleremo meglio a breve in un articolo apposito.

