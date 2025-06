Allerta Meteo Luglio: forte maltempo nella prima settimana, temperature in netto calo anche al Nord

MeteoWeb

Il mese di Luglio inizierà con condizioni di spiccato maltempo sull’Italia: la prima settimana vedrà il nostro Paese colpito da forti temporali quotidiani, soprattutto nelle ore pomeridiane ma non solo. Il maltempo sarà concentrato prevalentemente al Nord, dove si verificheranno i fenomeni più frequenti e intensi, ma avremo forti temporali anche al Centro, nelle zone Appenniniche, e in alcuni frangenti anche sulle montagne del Sud. Al meridione, però, in un contesto generale di stabilità e bel tempo persistente.

Gli ultimi aggiornamenti evidenziano il maltempo che la prossima settimana colpirà il nostro Paese tutti i giorni: abbiamo già parlato dei forti temporali attesi lunedì, l’ultimo giorno del mese di giugno. Ma questi fenomeni si intensificheranno ed estenderanno notevolmente nei giorni successivi, colpendo il nostro Paese quotidianamente, anche nel weekend:

Assolutamente fuorvianti le solite previsioni di caldo catastrofico già ampiamente fornite dai soliti urlatori di tragedie a senso unico: non farà caldo, anzi, le temperature diminuiranno sensibilmente anche al Nord dopo il calo termico di questo weekend in atto al Sud. Infatti il grafico con l’andamento di temperature e precipitazioni per Milano fornisce un andamento molto chiaro: temperature in costante diminuzione nei prossimi giorni, fino a raggiungere le medie del periodo proprio nel prossimo weekend (sabato 5 e domenica 6 luglio) stabilizzandosi su valori perfettamente in linea con la norma del periodo, mentre il maltempo sarà duraturo con piogge quotidiane e persistenti per tutta la prima metà del mese:

Non pioverà, invece, al Sud ma non farà neanche caldo eccessivo: le temperature rimarranno a lungo in linea con le medie del periodo o appena superiori, parliamo di uno scarto di 1-2°C, ininfluente e insignificante, come testimonia il grafico di Palermo:

