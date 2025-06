Allerta Meteo, temperature in calo al Sud nel weekend: arriva il forte vento di tramontana, attenzione al mare agitato

MeteoWeb

Temperature in calo al Sud Italia e nelle Regioni Adriatiche nel corso del fine settimana. In pieno giorno, abbiamo +28°C a Pescara e +27°C a Termoli, e ancora +29°C a Palermo, Bari e Reggio Calabria. Continua, invece, il caldo (ma senza eccessi) al Nord, in pianura Padana e nelle zone interne del Centro, tra Toscana e Lazio, dove abbiamo +36°C a Firenze e Grosseto, +34°C a Roma, +33°C a Torino e Bologna, +32°C a Milano, Padova e Verona. Uno scenario caratterizzato, per l’Italia, dall’Anticiclone delle Azzorre ad ovest e da un’intensa ondata di freddo fuori stagione a est.

Osservando le mappe termiche per domani, domenica 29 giugno, possiamo notare il freddo particolarmente intenso su Ucraina, Moldavia, Romania, Bulgaria, Turchia e Grecia. Spifferi freschi provenienti da Nord/Est faranno sensibilmente diminuire le temperature anche al Sud Italia, soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre l’unica ondata di caldo degna di nota è quella che sta interessando Spagna e Portogallo nella zona meridionale dell’Anticiclone delle Azzorre che risucchia masse d’aria molto calde dal Marocco oceanico, sull’Atlantico, dove abbiamo addirittura 10°C in più rispetto all’entroterra libico in pieno deserto sahariano.

Anche sugli effetti dell’ondata di caldo in Spagna e Portogallo bisognerà attendere cosa effettivamente succederà. Mentre scriviamo, a Lisbona il cielo è coperto con +27°C dopo una minima di +21°C e sulle coste atlantiche del Paese abbiamo valori di +19°C in pieno giorno con deboli piogge. L’effetto di masse d’aria in risalita sull’oceano, infatti, è quello di formare nubi cariche di umidità che mantengono le temperature molto fresche ai bassi strati. Più caldo nelle zone interne della Spagna centro-meridionale, anche se Madrid è ancora a +31°C dopo una minima di +24°C, e ancora Valencia è a +27°C in pieno giorno. L’area più meridionale del Paese, invece, è infuocata ma è da sempre una propaggine europea del nord Africa e ogni anno in piena estate superano agevolmente i +42°C in numerose occasioni. Insomma, anche lì nulla di eccezionale.

Questo scenario viene confermato dalla mappa con le anomalie termiche previste per domani: l’anomalia di caldo è rilevante soltanto in Spagna e Portogallo, mentre abbiamo una grande anomalia fredda sui Balcani e sul mar Nero, oltre che in tutto il Maghreb, come ennesima conferma che non c’è alcun Anticiclone Africano sull’Italia e sull’Europa in questi giorni (circostanza oggi smentita ufficialmente anche dall’Università di Berlino). A proposito dell’Italia, le temperature scenderanno sotto le medie al Sud, mentre continuerà il caldo senza eccessi al Centro/Nord.

Allerta Meteo: attenzione al forte vento di tramontana tra stasera e domani al Sud

Il calo termico delle prossime ore sarà accompagnato da forti venti di tramontana che tra stasera e domani soffieranno impetuosi, con raffiche fino a 60–70km/h, in tutto il Sud e soprattutto nel basso Adriatico e nel mar Jonio. Non saranno venti eccessivamente forti in termini meteorologici assoluti, ma in piena estate con le spiagge zeppe di bagnanti e stabilimenti balneari e con tanti natanti di piccole dimensioni, barchette fragili, moto d’acqua e pedalò, questo forte vento può essere sufficiente a provocare gravi conseguenze su chi si dovesse avventurare a sfidare le condizioni meteo marine proibitive.

Soprattutto domani, domenica 29 giugno, la tramontana soffierà forte sul mar Jonio, in Calabria, provocando mareggiate sulle coste esposte. Avremo forti venti persistenti anche in Puglia, nel Salento, e in Campania e Sicilia.

Attenzione, quindi, a sfidare il mare: siamo in piena estate, al Sud Italia, nel cuore del Mediterraneo, e soprattutto sarà domenica, la giornata in cui milioni di persone si riverseranno in spiaggia. Un mix letale qualora dovessero mancare le dovute accortezze di precauzione.

