Previsioni Meteo Giugno: break temporalesco, poi caldo vero. All’orizzonte c’è però un colpo di scena

Il mese di giugno è partito con il piede premuto sull’acceleratore: temperature elevate, cieli sereni e un’aria d’estate che, a tratti, sembra quasi soffocante. Ma attenzione: ciò che stiamo vivendo in questi giorni non è ancora una vera ondata di caldo, almeno non secondo la definizione meteorologica più corretta. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare – e in modo anche piuttosto netto.

Non è ancora estate vera, ma ci siamo quasi

La sensazione di caldo opprimente percepita in molte regioni italiane, specie al Centro-Sud, è amplificata dal fatto che il corpo umano non ha ancora avuto il tempo di acclimatarsi. Dopo una primavera relativamente fresca e instabile, i primi caldi intensi risultano più faticosi da gestire. Ma dal punto di vista atmosferico, l’ondata di calore deve ancora iniziare davvero.

A confermarlo è l’evoluzione sinottica prevista per i prossimi giorni, in questo caso dal modello americano GFS: tra mercoledì 11 e domenica 15 giugno, l’Italia potrebbe essere interessata dalla prima, autentica ondata di caldo dell’estate 2025, con un’espansione più decisa del promontorio subtropicale nordafricano verso il Nord Italia e l’Europa centrale.

Prima, però, arriva il refrigerio: calo termico di 10°C tra lunedì e martedì

Prima che il caldo torni a imporsi in modo netto, tra lunedì 9 e martedì 10 giugno assisteremo a un’improvvisa e sensibile diminuzione delle temperature. I termometri potrebbero scendere anche di 10 gradi rispetto ai valori odierni, grazie all’ingresso di aria più fresca dai quadranti settentrionali che interromperà momentaneamente la fase calda in atto.

Sarà una pausa breve ma significativa, una sorta di “respiro” prima che il caldo torni a intensificarsi. Secondo i modelli, da mercoledì assisteremo infatti a una nuova rimonta dell’anticiclone nordafricano, con la colonna d’aria che si riscalderà progressivamente da ovest verso est.

Caldo in arrivo anche al Nord: l’anticiclone guadagna terreno

Questa volta, il promontorio subtropicale sembra destinato ad abbracciare l’intera penisola, incluse le regioni settentrionali, finora parzialmente risparmiate. Il cambio di circolazione sarà favorito da una nuova ondulazione del flusso atlantico in aperto Oceano, che getterà le basi per l’espansione dell’alta pressione verso latitudini più settentrionali. Le temperature torneranno quindi a salire, portandosi su valori nuovamente superiori alla media del periodo.

Ciò che colpisce è la rapidità dell’alternanza tra fasi calde e pause fresche, una dinamica che rende difficile una stabilizzazione duratura del clima estivo. E infatti…

Break temporalesco in vista? I primi segnali per metà mese

Se la prima ondata di caldo vero è ormai alle porte, già si intravedono i segnali di un possibile nuovo break temporalesco nella seconda metà del mese. Le simulazioni modellistiche più avanzate evidenziano infatti un possibile spostamento dell’alta pressione subtropicale verso nord, scenario che aprirebbe la strada a un afflusso fresco e instabile da ovest o nordovest.

La prognosi resta ancora incerta, ma la possibilità di una fase più instabile e fresca dopo il 15 giugno non è da escludere. Il clima di questo inizio estate, del resto, sembra voler proseguire sulla scia della variabilità: transizioni rapide tra caldo e temporali, con scarti termici anche bruschi nel giro di 24-48 ore.

Caldo in arrivo, ma durerà poco?

L’Italia si prepara a vivere una settimana meteorologicamente vivace. Dopo il brusco calo termico tra il 9 e il 10 giugno, il caldo tornerà protagonista da metà settimana con l’avanzata dell’anticiclone africano anche al Nord. Ma all’orizzonte si profila già un nuovo possibile cambio di scenario, con instabilità e fresco in agguato nella seconda metà del mese.

Una cosa è certa: giugno 2025 non sarà una passeggiata climatica. La sfida per noi previsori sarà cogliere per tempo ogni passaggio, mentre per i cittadini sarà fondamentale tenersi aggiornati: perché in questa estate che avanza a scatti, il meteo può cambiare in fretta.

