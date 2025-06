Previsioni Meteo, tra goccia fredda e anticiclone africano: l’Italia in bilico tra due regimi, ma il caldo estremo resterà lontano

MeteoWeb

Il meteo sull’Italia è in piena evoluzione: dopo aver provocato forti temporali e fenomeni estremi al Nord, in particolare in Emilia Romagna, la goccia fredda si sposta ora verso Sud, portando instabilità anche sulle regioni centrali e meridionali. Ma all’orizzonte si delinea già un nuovo scenario sinottico: un blocco a omega si rafforza sull’Europa occidentale, con asse su Spagna e Francia, e l’Italia si ritroverà sul suo bordo orientale. La domanda ora è: il caldo africano tornerà a colpirci, oppure ci sfiorerà appena?

La goccia fredda scivola a sud: ancora temporali e calo termico

La goccia fredda — un vortice depressionario chiuso in quota — ha già lasciato il segno con violenti temporali, grandine e raffiche di vento al Nord, specie nel modenese. Ora il nucleo instabile si sta muovendo verso le regioni centrali e, successivamente, raggiungerà anche il Sud. I modelli a 500 hPa di ECMWF (anomalie dei geopotenziali) mostrano chiaramente il percorso del vortice, che nelle prossime 48 ore influenzerà l’atmosfera fino alla Sicilia e alla Calabria.

Insieme all’instabilità, la goccia fredda porta con sé un calo sensibile delle temperature, con valori che torneranno temporaneamente in media o localmente anche sotto media. Dopo giorni roventi sotto la spinta dell’anticiclone africano, questa fase rappresenta una vera e propria tregua termica, ma non priva di rischi: le interazioni tra aria calda residua e il nucleo più fresco in quota continueranno a generare fenomeni violenti e localizzati, soprattutto in Appennino e sulle regioni adriatiche.

Il nuovo scenario: un blocco a omega sull’Europa occidentale

Lo scenario sinottico per la seconda parte della settimana, tuttavia, non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. I modelli prevedono la formazione di un blocco a omega, una configurazione che vede un promontorio di alta pressione subtropicale isolato tra due saccature. Questa volta, però, l’asse del blocco sarà più occidentale del precedente, interessando in pieno Marocco, Spagna, Francia e salendo fino alla Germania.

L’ECMWF a 500 hPa per il 22 giugno evidenzia un’anomala risalita del geopotenziale sull’Europa occidentale. Ciò determinerà una nuova ondata di calore severa in Spagna, Francia e nella Valle del Reno, con possibili picchi record tra Bordeaux, Madrid, Lione e Colonia. Il cuore dell’onda africana questa volta sembra risparmiare l’Italia… ma solo in parte.

Italia ai margini: chi rischia ancora il caldo africano?

La nostra Penisola si troverà sul confine orientale del promontorio subtropicale. Questo significa che gran parte del territorio nazionale potrebbe beneficiare di correnti nordorientali più fresche, almeno in quota. A trarne vantaggio saranno soprattutto Centro e Sud Italia, dove le temperature resteranno contenute e le massime difficilmente supereranno i 30-32°C.

Discorso diverso per il Nord Italia, che sarà invece esposto alla curvatura ascendente dell’anticiclone africano. In particolare, il Nord-Ovest e la pianura padana orientale potrebbero registrare nuovi picchi termici sopra media, soprattutto se la ventilazione si manterrà debole e l’umidità elevata.

Estate a più velocità: il rischio rimane alto al Nord

L’Italia si troverà quindi a vivere un’estate a due velocità: più temperata al Centro-Sud, più estrema al Nord. Questa posizione di confine rende il settentrione vulnerabile a nuovi e rapidi episodi caldi, oltre che a potenziali contrasti termici in grado di attivare nuovamente fenomeni convettivi violenti.

Al momento, i modelli non mostrano una nuova espansione integrale del caldo africano sull’intero Paese. Ma, come già accaduto nei giorni scorsi, basta uno slittamento dell’asse anticiclonico per cambiare drasticamente lo scenario. Il confine tra stabilità e instabilità, tra caldo moderato e ondata di calore, è ancora una volta sottile.

Conclusione: tra tregua e nuova minaccia africana

Il passaggio della goccia fredda porterà un sollievo temporaneo dopo l’intensa ondata africana di metà giugno, ma non sarà la fine del caldo. All’orizzonte si profila un nuovo blocco a omega sull’Europa occidentale e l’Italia sarà ancora una volta sul filo: esposta a correnti più fresche da est, ma anche vulnerabile a nuove espansioni subtropicali verso Nord.

Le prossime 72 ore saranno decisive per capire se questa nuova onda africana ci travolgerà o ci sfiorerà soltanto. In ogni caso, il messaggio è chiaro: l’estate 2025 non concede certezze e ogni tregua va vissuta come una parentesi, non come un cambio di stagione.

