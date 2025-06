Roma, incendio in un’azienda di logistica a Santa Palomba: “chiudete le finestre” | FOTO

MeteoWeb

Un incendio ha interessato un’azienda di logistica in via degli Agrostemmi a Santa Palomba, a Pomezia (Roma). Dalla webcam di Velletri Morice di Meteo Cloud si può vedere la densa nube di fumo generata dall’incendio. La Città di Albano Laziale invita la popolazione a chiudere le finestre, in particolare verso la zona di Pavona e Cancelliera. “Si informa la cittadinanza che si sta verificando un incendio nella zona industriale di Santa Palomba in località Roma. L’incendio interessa lo stabilimento CEVA logistics che si occupa principalmente di logistica. La nostra Protezione Civile sta intervenendo sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che stanno spegnendo il rogo”, si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune.

“A titolo di cautela, soprattutto in virtù dei venti che potrebbero spingere la nuvola verso i Castelli, in particolare verso la zona di Pavona e Cancelliera, si consiglia di tenere chiuse le finestre. Siamo in contatto con le vicine Amministrazioni”, si legge ancora nel post.