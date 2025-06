I satelliti mostrano i danni in uno degli aeroporti russi colpiti dai droni ucraini | FOTO

MeteoWeb

Capella Space, una società satellitare, ha fornito alla Reuters un’immagine di uno degli aeroporti russi colpiti dai droni ucraini, situato nella regione siberiana di Irkutsk. L’immagine è stata scattata il 2 giugno. La copertura nuvolosa può oscurare le immagini satellitari convenzionali, ma i dati provengono da satelliti radar ad apertura sintetica (SAR). L’immagine – più sgranata rispetto alle tradizionali fotografie ad alta risoluzione e in bianco e nero – sembra mostrare i detriti di diversi velivoli situati lungo la pista della base aerea militare di Belaya o parcheggiati in rivestimenti protettivi nelle vicinanze.

John Ford, ricercatore associato presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies con sede in California, afferma: “le immagini SAR mostrano quelli che sembravano essere i resti di due Tu-22 Backfire distrutti, bombardieri strategici supersonici a lungo raggio che sono stati utilizzati per lanciare attacchi missilistici contro l’Ucraina. L’immagine SAR, così come i filmati dei droni degli attacchi pubblicati sui social media, indicavano anche che quattro bombardieri pesanti strategici Tu-95 erano stati distrutti o gravemente danneggiati”.

Anche le immagini satellitari ad alta risoluzione acquisite da Planet e AirbusDefence mostrano le conseguenze dell’attacco ucraino alla base aerea di Belaya. Le immagini rivelano danni significativi a diversi aerei strategici, tra cui Tu-22 e Tu-95, di stanza a Belaya. La valutazione suggerisce impatti sui piazzali e sulle infrastrutture circostanti. Secondo Open Source Centre, le immagini ad alta risoluzione di AirbusDefence riprese in obliquo sopra la base aerea di Olenya il 3 giugno mostrano che diversi probabili Tu-95 sono stati completamente distrutti.