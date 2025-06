Siccità, 53% dell’Europa interessata a metà maggio: particolarmente colpito il Regno Unito

MeteoWeb

Oltre la metà, circa il 53%, dei suoli in Europa e nella regione mediterranea è stata colpita dalla siccità entro la metà di maggio, secondo un’analisi sui dati dell’Osservatorio europeo sulla siccità (EDO) per il periodo 11-20 maggio 2025. Si tratta del tasso più alto registrato per questo periodo dell’anno da quando sono iniziate le osservazioni nel 2012. È di oltre 20 punti superiore alla media 2012-2024 (30%).

L’indicatore di siccità dell’Osservatorio europeo Copernicus, basato su osservazioni satellitari, combina tre parametri: precipitazioni, umidità del suolo e condizioni della vegetazione. Ne derivano tre livelli di siccità (vigilanza, allerta, allerta).

Dall’11 al 20 maggio, il 42% dei suoli in Europa e nell’area del Mediterraneo si trovava in stato di deficit di umidità (allerta) e il 5% in stato di allerta, il che significa che la vegetazione stava crescendo in modo anomalo.

I dati dei Paesi

I Paesi dell’Europa settentrionale, orientale e centrale sono stati particolarmente colpiti, con livelli di allerta elevati. Ad esempio, il 19% dell’Ucraina era in stato di allerta e altri Paesi stavano vivendo una situazione preoccupante: Bielorussia (17%), Polonia (10%), Ungheria e Slovacchia (9%). Più a sud, i livelli di allerta hanno raggiunto o superato il 20% in alcuni Paesi o territori: Siria, Cipro e Territori Palestinesi.

Sebbene non fossero in stato di allerta, alcuni Paesi sono stati significativamente colpiti dalla siccità a tutti i livelli a metà maggio, in particolare il Regno Unito (98% del territorio). Questa situazione persiste nel Paese da metà marzo, con una media dell’81% dei suoli britannici colpiti. Il 60% dei suoli di quelle zone ha registrato un deficit di umidità (allerta) durante il periodo. Il Regno Unito ha vissuto la sua primavera più calda e secca degli ultimi 50 anni, che sta già colpendo gli agricoltori e le risorse idriche. L’Inghilterra, più specificamente, ha addirittura “vissuto la sua primavera più secca degli ultimi 100 anni”.

A metà maggio, Portogallo e Spagna sono stati invece risparmiati, secondo l’EDO, con tassi di siccità tra i più bassi (0,2% e 2,3%). In Francia, meno di un terzo del Paese è stato colpito (31%), principalmente nel nord.