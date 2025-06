“Sigarette elettroniche usa e getta più tossiche di quelle tradizionali”: gli allarmanti risultati di uno studio

MeteoWeb

Le sigarette elettroniche usa e getta contengono sostanze tossiche in quantità potenzialmente più pericolose per la salute rispetto alle alternative tradizionali. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista dell’American Chemical Society Central Science, condotto dagli scienziati dell’Università della California a Davis. Il team, guidato da Brett Poulin e Mark Salazar, ha analizzato il vapore emesso dalle sigarette elettroniche per verificare la concentrazione di metalli pesanti.

Le sigarette elettroniche usa e getta, spiegano gli esperti, sono spesso associate a profumazioni gradevoli, ma contengono quantità significative di metalli tossici, spesso superiori rispetto alle alternative tradizionali. Nello specifico, gli scienziati hanno scoperto una e-cig associata ai livelli di piombo presenti in 20 pacchetti di sigarette tradizionali.

Negli Stati Uniti, aggiungono gli autori, la maggior parte delle sigarette elettroniche usa e getta è illegale, ma restano comunque ampiamente disponibili per gli utenti, principalmente giovani e adolescenti, altamente suscettibili all’esposizione al piombo.

L’inalazione di determinati metalli può aumentare il rischio di cancro, malattie respiratorie e danni ai nervi.

“Il nostro lavoro – afferma Poulin – evidenzia il rischio nascosto di queste nuove e popolari sigarette elettroniche usa e getta e sottolinea l’importanza di individuare strategie mirate per l’applicazione di norme e limitazioni”.

I risultati

Utilizzando uno strumento per attivare le sigarette elettroniche usa e getta e riscaldare il liquido interno, hanno prodotto tra 500 e 1.500 tiri per ciascun dispositivo. I risultati hanno mostrato che alcuni dispositivi emettevano concentrazioni sorprendentemente elevate di elementi tossici nel vapore, tra cui antimonio e piombo. I livelli di cromo, nichel e antimonio aumentavano con l’aumentare del numero di boccate. La maggior parte delle sigarette elettroniche usa e getta testate rilasciava nel vapore quantità notevolmente maggiori di metalli e metalloidi rispetto alle precedenti sigarette elettroniche ricaricabili.

“Nelle versioni usa e getta – riporta Salazar – le sostanze tossiche sono già presenti nell’e-liquid o nei suoi componenti, e infine vengono trasferite al fumo”.

I vapori di alcuni dispositivi presentavano livelli di nichel, antimonio, piombo superiore alle soglie limite per rischio cancerogeno.

I ricercatori precisano che nell’indagine sono stati valutati solo tre delle quasi 100 marche di sigarette elettroniche usa e getta presenti sul mercato, ma questi risultati preliminari suscitano notevole preoccupazione per questo tipo di prodotti.