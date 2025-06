Solstizio d’Estate: arriva il giorno più lungo dell’anno, ma non sarà il più caldo

MeteoWeb

Il 21 giugno 2025 alle ore 04:42 (ora italiana), il Sole raggiungerà il suo punto più settentrionale rispetto all’equatore celeste: è il Solstizio d’Estate, l’inizio ufficiale della stagione estiva per l’emisfero boreale. Un evento astronomico ricco di significati, impatti climatici e tradizioni culturali.

Cosa succede durante il Solstizio d’Estate

Il Solstizio d’Estate è il momento in cui il Sole, visto dalla Terra, appare alla sua massima declinazione Nord, direttamente sopra il Tropico del Cancro (latitudine 23,5° N). In questo preciso istante, che nel 2025 avverrà alle 04:42 del mattino in Italia, i raggi solari colpiscono perpendicolarmente una zona dell’Oceano Pacifico occidentale, a circa 1.400 miglia a Sud di Tokyo.

Questo fenomeno non solo segna l’inizio astronomico dell’estate, ma determina anche il giorno più lungo e la notte più corta dell’anno nell’emisfero settentrionale. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non coincide con il giorno del tramonto più tardo o dell’alba più precoce: nel 2025, l’alba più anticipata è stata il 14 giugno, mentre il tramonto più tardivo si verificherà il 27 giugno.

Durata della luce e crepuscolo estivo

Durante il solstizio, la durata del giorno varia notevolmente a seconda della latitudine. A Toronto, ad esempio, si superano le 15 ore e 26 minuti di luce, mentre a Miami, più a Sud, la giornata dura circa 13 ore e 45 minuti. Avvicinandosi ai poli, il fenomeno diventa ancora più estremo: entro i circoli polari si verifica il “Sole di Mezzanotte“, quando il Sole non tramonta affatto per giorni o settimane.

Anche il crepuscolo è prolungato: a latitudini attorno ai 40°, il cielo rimane parzialmente illuminato per oltre 2 ore sia prima dell’alba che dopo il tramonto. Più si sale verso Nord, più il buio completo tarda ad arrivare, fino a scomparire del tutto a certe latitudini durante l’estate.

Solstizio d’Estate, le giornate si accorciano

Curiosamente, sebbene il solstizio rappresenti il picco della durata diurna, da quel momento in poi le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi. Il processo è inizialmente impercettibile, ma si fa via via più evidente con l’avvicinarsi dell’equinozio d’autunno, che nel 2025 cadrà il 22 settembre.

Il “ritardo” stagionale

Un altro aspetto interessante è che, nonostante l’accorciarsi dei giorni, le temperature continuano a salire nelle settimane successive al solstizio. L’oceano e il suolo terrestri accumulano calore più lentamente rispetto all’irraggiamento solare, per cui i mesi più caldi (luglio e agosto) arrivano ben dopo il massimo di luce.

Sulla Terra, questo ritardo è amplificato dalla presenza degli oceani, che impiegano tempo a riscaldarsi e raffreddarsi. Su Marte, ad esempio, dove mancano grandi masse d’acqua, questo effetto è quasi assente.

Un’estate più lunga del solito

Le stagioni non hanno tutte la stessa durata: a causa dell’orbita ellittica della Terra, l’estate astronomica nell’emisfero Nord dura in media 93,6 giorni, più del resto delle stagioni. Per confronto, l’inverno boreale dura in media 89 giorni. Questo squilibrio è dovuto alla velocità variabile della Terra lungo la sua orbita: si muove più lentamente quando è più lontana dal Sole, come accade proprio d’estate.

La distanza dal sole

Un errore comune è pensare che in estate la Terra sia più vicina al Sole. In realtà, accade l’opposto: il punto più lontano dall’astro (afelio) verrà raggiunto il 3 luglio 2025. Quel giorno, la Terra sarà a oltre 152 milioni di km dal Sole, circa 5 milioni in più rispetto al perielio di gennaio. Ciò provoca una differenza di circa il 7% nell’energia solare ricevuta. Tuttavia, la distribuzione delle masse continentali contribuisce a rendere le estati del nostro emisfero più calde rispetto a quelle dell’emisfero Sud, dove prevalgono gli oceani.

Solstizio d’Estate: tradizioni, folclore e antiche celebrazioni

Il Solstizio d’Estate è celebrato da secoli in tutto il mondo. In Europa settentrionale si tengono festival come il Midsommar in Svezia, con danze e falò. In molte culture antiche era un momento sacro legato alla fertilità, alla luce e al raccolto. Nel calendario cristiano, il 1° agosto è segnato come Lammas Day (giorno del pane), una festa del raccolto che un tempo segnava simbolicamente la metà dell’estate. In realtà, il punto medio astronomico tra il solstizio e l’equinozio sarà alle 00:30 del 7 agosto in Italia.

Un nuovo ciclo della luce

Il Solstizio d’Estate non è solo un momento astronomico, ma anche una soglia simbolica. Da questo giorno in poi, la luce inizia lentamente a calare, tracciando il percorso verso l’autunno. Per ora, possiamo goderci il periodo più luminoso dell’anno, fatto di cieli infuocati, serate lunghe e quella speciale energia che solo l’inizio dell’estate sa regalare.