SpaceX, Musk minimizza l’esplosione del razzo Starship: “è solo un graffio”

“Solo un graffio”. Con questo laconico messaggio postato su X, Elon Musk minimizza lo ‘smacco’ registrato dal programma SpaceX dopo che il razzo Starship è esploso in una gigantesca palla di fuoco durante un test di accensione a Starbase, la città nel sud del Texas, a due passi dal confine messicano, che è stata ribattezzata proprio in onore della società di attività spaziali dell’imprenditore. Il riferimento di Musk va tuttavia collegato a una battuta del gruppo comico Monty Python, quando un personaggio spiega “è solo un graffio” dopo essersi visto amputare il suo braccio da un colpo di spada.

L’esplosione – avvenuta alle 23 locali (le 6 del mattino in Italia) – non ha provocato feriti ed è stata attribuita dalla compagnia a “una grave anomalia”. Su X, l’azienda spiega che tutto il personale è al sicuro e non ci sono pericoli per le località adiacenti, anche se viene chiesto a tutti di mantenersi a distanza di sicurezza.

Durante questo tipo di test che simula le procedure che precedono un lancio, il booster Super Heavy della Starship viene ancorato al suolo per impedirne il decollo. Con i suoi 123 metri di altezza, Starship è il razzo più grande e potente al mondo e un elemento centrale nella strategia spaziale a lungo termine di Musk, che non nasconde l’obiettivo di colonizzare Marte.

Starship – che dovrebbe essere completamente riutilizzabile e con una capacità di carico utile fino a 150 tonnellate – aveva già registrato un recente fallimento a fine maggio con l’esplosione di un prototipo sopra l’Oceano Indiano. Il fallimento del test getta una lunga ombra anche sulle prospettive della NASA, che ha aumentato la propria ‘dipendenza’ da SpaceX, la cui navicella Dragon viene utilizzata per trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

All’inizio di maggio, la Federal Aviation Administration ha approvato un aumento dei lanci annuali di razzi Starship da cinque a 25, affermando – contro le richieste di gruppi ambientalisti – che questo incremento non avrebbe effetti negativi sull’ambiente.