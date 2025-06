Spazio, slitta a domenica il lancio della missione Ax-4 verso la Stazione Spaziale

MeteoWeb

Ancora un rinvio per la missione spaziale privata Ax-4 con quattro astronauti diretti alla Stazione spaziale internazionale: Nasa, Axiom Space e SpaceX puntano ora a lanciare non prima di domenica 22 giugno alle 9:42 ora italiana. Lo comunica la stessa agenzia spaziale statunitense sul suo sito. Il lancio dal Kennedy Space Center in Florida era inizialmente previsto per il 10 giugno, ma poi è slittato più volte a causa del maltempo e di vari imprevisti di natura tecnica: prima una perdita di ossigeno liquido rilevata nel primo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX, poi un’anomalia di pressione nel modulo di servizio russo Zvezda della Stazione spaziale internazionale.

“La modifica della data di lancio prevista offre alla Nasa il tempo di continuare a valutare le operazioni della Stazione spaziale dopo i recenti lavori di riparazione nel segmento posteriore del modulo di servizio Zvezda“, sottolinea l’agenzia spaziale Usa. La missione Ax-4 vedrà nel ruolo di comandante Peggy Whitson, ex astronauta della Nasa e direttrice dei voli spaziali umani presso Axiom Space. Il pilota sarà l’astronauta indiano Shubhanshu Shukla. I due specialisti di missione saranno l’astronauta polacco Slawosz Uznański-Wiśniewski dell’Agenzia Spaziale Europea e l’ungherese Tibor Kapu.