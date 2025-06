Spazio, Urso: “con Flyeye anche la Sicilia parteciperà all’avventura europea”

MeteoWeb

“Da Matera al Monte Mufara per sorvegliare i cieli: con il telescopio Flyeye anche la Sicilia parteciperà all’avventura spaziale europea. Oggi, grazie all’avvio del progetto elaborato da ESA e OHB Italia, si apre una nuova prospettiva nel modo in cui esploriamo il cielo alla ricerca di nuovi asteroidi e comete vicini alla Terra. Grazie a chi ci ha sempre creduto“: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso.