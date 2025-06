Spazio, Valente (ASI): “la Legge avvia un moderno cammino del settore e colma un vuoto legislativo”

MeteoWeb

“Ed è legge. È la 89/2025, e questi sono numeri con i quali dovremo prendere dimestichezza e che identificano, a seguito della pubblicazione di oggi sulla Gazzetta Ufficiale, delle Disposizioni per l’economia dello spazio. La nuova legge avvia la strada per un moderno cammino per il settore spaziale italiano e per l’Agenzia Spaziale Italiana colmando un vuoto legislativo insostenibile”. Così il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente, in merito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 25 giugno 2025, delle ‘Disposizioni in materia di economia dello spazio’.

“In un mondo nel quale lo spazio è sempre più centrale per l’economia – continua Valente – l’Italia guida a livello europeo anche dal punto di vista normativo. Tra i primi Paesi del continente a regolare le attività spaziali sotto diversi profili e a definire gli interventi in termini di investimenti destinati a promuove e sostenere la Space Economy. Per l’Agenzia Spaziale Italiana si apre ora un capitolo di grandi e nuove competenze legate, tra l’altro, alla capacità regolatoria che la legge le affida”.

“Le nuove disposizioni legislative avranno un impatto oggettivo e concreto per una idonea crescita per la nostra industria nazionale, la competitività e l’innovazione tecnologica con particolare attenzione per Pmi e le start up. E ora buon lavoro a tutti noi“, conclude Valente.