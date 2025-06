Tel Aviv sotto attacco: così le difese aeree israeliane intercettano missili iraniani | VIDEO

MeteoWeb

Un video diffuso nelle ultime ore mostra l’attivazione delle difese aeree israeliane sopra Tel Aviv, durante un nuovo attacco missilistico proveniente dall’Iran. Le immagini documentano in tempo reale il momento dell’intercettazione, con scie luminose che tagliano il cielo mentre i missili vengono neutralizzati prima di colpire il suolo. I sistemi difensivi israeliani, progettati esclusivamente per scopi di protezione, continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella sicurezza nazionale. Senza questa tecnologia, Israele – sottoposta da anni a bombardamenti contro civili da parte di gruppi fondamentalisti islamici – sarebbe stata già duramente colpita. L’attacco odierno rappresenta l’ennesimo episodio in un contesto regionale altamente instabile. Le difese aeree, ancora una volta, hanno evitato vittime e danni, impedendo che i missili raggiungessero il cuore urbano di Tel Aviv.