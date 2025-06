Con la tempesta solare dell’1 giugno il più grande Calo di Forbush degli ultimi 20 anni: di cosa si tratta

MeteoWeb

Le tempeste solari dovrebbero far aumentare le radiazioni. Invece la violenta tempesta solare dell’1 giugno ha fatto esattamente l’opposto. La Stazione di Raggi Cosmici di Oulu, in Finlandia, ha registrato il più grande calo di radiazioni cosmiche degli ultimi 20 anni. Questo fenomeno è chiamato “Calo di Forbush“, dal nome del fisico americano Scott Forbush, che studiò i raggi cosmici all’inizio del XX secolo. Si verifica quando un’espulsione di massa coronale (CME) sfiora la Terra e allontana i raggi cosmici galattici dal nostro pianeta.

L’1 giugno 2025, una CME in rapido movimento ha attraversato l’orbita terrestre e ha assottigliato l’ambiente radioattivo del nostro pianeta. I flussi di raggi cosmici sono diminuiti fino al 25%. Per trovare un altro Calo di Forbush così profondo, bisogna tornare indietro fino al 30 ottobre 2003, quando le CME legate alle famose Tempeste di Halloween colpivano la Terra.

I raggi cosmici galattici

I raggi cosmici galattici sono il peggior nemico di un astronauta. L’Agenzia Spaziale Europea li ha definiti “il principale ostacolo relativo alle radiazioni per l’esplorazione di Marte”, osservando che “un giorno nello spazio equivale alla radiazione ricevuta sulla Terra in un anno intero”.

Le parti più vulnerabili del corpo umano sono quelle con cellule in rapida divisione, tra cui midollo osseo, organi riproduttivi, tratto gastrointestinale e pelle. I Cali di Forbush possono fornire un sollievo temporaneo; il problema è che non ci sono abbastanza Cali di Forbush per rendere un viaggio su Marte completamente sicuro.

L’attuale Calo di Forbush si attenuerà tra una o due settimane, giusto il tempo per un breve viaggio sulla Luna, ma non oltre.