Tensione in Medio Oriente: i prezzi del petrolio pronti a impennarsi, mercati globali in allerta

Le contrattazioni internazionali sul petrolio sono attualmente ferme, ma l’attenzione degli analisti resta alta. Alla ripresa, i prezzi dell’oro nero potrebbero schizzare verso l’alto in seguito ai timori di una possibile ritorsione iraniana dopo gli attacchi statunitensi contro impianti nucleari nel Paese. Il principale timore è che Teheran possa colpire lo strategico Stretto di Hormuz, snodo cruciale per circa un terzo delle forniture petrolifere mondiali via mare.

Il rischio Iran e il crocevia del greggio

Lo Stretto di Hormuz, già teatro di numerosi episodi di tensione negli ultimi decenni, torna ora al centro delle preoccupazioni geopolitiche. Ogni giorno transitano da lì circa 21 milioni di barili di petrolio, provenienti da Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Un eventuale blocco – totale o parziale – avrebbe un impatto immediato e diretto sui prezzi globali dell’energia.

S&P Global Community Insights ha già previsto un rialzo dei prezzi del greggio nel breve periodo. L’incognita resta la risposta dell’Iran: un attacco agli interessi statunitensi o la sospensione delle esportazioni petrolifere aggraverebbero lo scenario. Gli analisti di Oxford Economics ipotizzano 3 scenari crescenti di gravità, con il peggiore che vedrebbe il barile toccare quota 130 dollari, accompagnato da un’inflazione USA fino al 6% entro fine anno.

Effetti sull’economia globale: inflazione e beni rifugio

Un nuovo shock petrolifero arriva in un contesto economico già fragile, segnato ancora dagli effetti protezionistici dell’era Trump. Un aumento improvviso dei prezzi dell’energia rischia di comprimere la fiducia dei consumatori e ostacolare le banche centrali nell’avviare politiche di taglio dei tassi. Gli economisti prevedono una corsa verso beni rifugio, in primis il dollaro statunitense, che potrebbe rafforzarsi ulteriormente nei prossimi giorni.

Lezioni dal passato: i mercati reggono (ma non sempre)

La storia suggerisce prudenza ma anche resilienza. Episodi come l’invasione dell’Iraq nel 2003 e gli attacchi del 2019 alle infrastrutture saudite provocarono cali iniziali nelle Borse, ma furono seguiti da una ripresa. Tuttavia, non tutti gli esperti condividono un approccio ottimista.

Prospettive e possibili sviluppi

L’incertezza domina. Secondo Elliott Abrams, ex funzionario dell’amministrazione Trump, le tensioni potrebbero estendersi anche agli alleati regionali degli Stati Uniti, come Arabia Saudita ed Emirati. I mercati, come avverte Mark Spindel di Potomac River Capital, sono già in stato d’allerta: alla riapertura delle contrattazioni il petrolio potrebbe registrare un’impennata immediata.

In attesa di sviluppi concreti sul piano diplomatico o militare, l’unica certezza è che l’equilibrio energetico globale resta appeso a un filo e lo Stretto di Hormuz, ancora una volta, si conferma il punto più caldo del pianeta.