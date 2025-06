Terremoto Campi Flegrei, la nota della prefettura su danni e scuole

MeteoWeb

La situazione al momento non presenta particolari criticità. Lo si legge in una nota della prefettura di Napoli dopo che nella giornata odierna, alle ore 12.47, si è verificata una prima scossa di magnitudo 4.6, seguita a distanza di pochi minuti da altre due scosse, di magnitudo 2.2 e 1.6, nell’area flegrea. Nell’immediato si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi convocato dal prefetto Michele di Bari, in collegamento con Dipartimento della Protezione Civile, con la Protezione Civile Regionale, la Città Metropolitana di Napoli, le Forze di Polizia, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, Monte di Procida, la Capitaneria di Porto di Pozzuoli, il Referente Sanitario Regionale, le ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, il Cot 118, la Cri di Napoli, le Società Rfi, Eav ed e-Distribuzione.

Il direttore dell’INGV-Osservatorio Vesuviano ha confermato che l’evento ha avuto epicentro in mare, in prossimità del Castello di Baia, a una profondità di 5km, con un’accelerazione al suolo bassa. I Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida hanno immediatamente attivato i Centri Operativi Comunali, i quali non hanno ricevuto segnalazioni di criticità né richieste di assistenza. Ad ogni modo, le amministrazioni comunali sono pronte all’immediato allestimento delle aree di attesa e delle aree di accoglienza, per fornire assistenza alla popolazione residente in caso di richiesta. I Vigili del Fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento. Il COE 118 non ha registrato chiamate, né accessi al Pronto Soccorso legati agli eventi sismici.

Verifiche

Eav e Rfi, in ossequio alle procedure interne, hanno interrotto il servizio e stanno procedendo ad effettuare le necessarie verifiche per garantire la sicurezza delle infrastrutture di trasporto, che al momento non fanno registrare criticità.

Parimenti le autorità sanitarie hanno effettuato sopralluoghi presso gli edifici ospitanti presidi ospedalieri non riscontrando lesioni nelle strutture.

Scuole

“Da verifiche eseguite presso gli istituti scolastici da parte della Città Metropolitana di Napoli, non sono state rilevate criticità che possano impedire il prosieguo delle attività delle Commissioni degli esami di maturità”. È quanto si apprende dalla Prefettura di Napoli. Dopo la scossa sono state avviate le verifiche nelle scuole dove gli studenti della zona flegrea e della più vasta area interessata sono impegnati nella prova orale degli esami di maturità.

Crollato un costone a Bacoli

Gli eventi sismici, allo stato, hanno determinato il crollo di un costone dell’isolotto di Punta Pennata, a Bacoli, ma non si registrano danni a persone. Il prefetto, nella riunione odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto l’intensificazione dei controlli per il periodo estivo nell’area flegrea, anche per assicurare la puntuale osservanza dell’ordinanza, già vigente, di interdizione dello specchio acqueo dell’area circostante la frana del costone. Il Centro Coordinamento Soccorsi continua il monitoraggio.