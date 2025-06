Tesla, Musk annuncia: corse pubbliche su robotaxi dal 22 giugno

MeteoWeb

Elon Musk ha annunciato che Tesla è “provvisoriamente” pronta a iniziare a fornire il servizio di robotaxi ad Austin, in Texas, il 22 giugno. In un post su X, Musk ha affermato che la data potrebbe cambiare perché Tesla è “super paranoica in materia di sicurezza“. Investitori, analisti di Wall Street e appassionati di Tesla hanno atteso il lancio dei taxi senza conducente da quando Musk ha annunciato all’inizio di quest’anno che il servizio sarebbe stato lanciato ad Austin a giugno.

Musk promette da un decennio veicoli completamente autonomi e a guida autonoma, ma ora la pressione è alta, dato che Tesla sta effettivamente iniziando a gestire un servizio di taxi a guida autonoma. Le vendite dei veicoli elettrici Tesla sono calate a causa della crescente concorrenza, del restyling della sua auto più popolare, la Model Y, e delle conseguenze della svolta politica di Musk. Il lancio di Austin arriva anche dopo Musk ha avuto uno scontro pubblico con il presidente Donald Trump a causa del disegno di legge fiscale. Alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per il fatto che Trump potrebbe reagire incoraggiando le autorità federali di regolamentazione della sicurezza a intervenire al minimo segnale di difficoltà per i robotaxi.