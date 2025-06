Uno tsunami di IA potrebbe travolgere l’umanità: la previsione di Elon Musk

MeteoWeb

Elon Musk ha appena lanciato uno dei suoi avvertimenti più inquietanti: “sta arrivando uno tsunami di AI”, un’ondata inarrestabile di intelligenza artificiale che, secondo il miliardario, potrebbe travolgere l’umanità. Durante un intervento alla Y Combinator’s AI Startup School, Musk ha offerto una delle sue metafore più crude per descrivere lo stato attuale delle priorità globali: “aggiustare il governo è come pulire una spiaggia sporca di aghi, feci e spazzatura. Ma se dietro c’è uno tsunami alto mille piedi che sta per abbattersi, quanto senso ha davvero pulire quella spiaggia?”. Una frase forte, ma che racchiude tutto il timore di Musk per il futuro prossimo. Secondo il fondatore di SpaceX e Tesla, siamo ormai vicini alla nascita di una “superintelligenza digitale” — e se non avverrà quest’anno, avverrà sicuramente l’anno prossimo.

Il rischio esistenziale secondo i padri dell’AI

Non è solo Musk a lanciare l’allarme. Geoffrey Hinton, noto come il “padrino dell’intelligenza artificiale”, ha recentemente dichiarato nel podcast Diary of a CEO che esiste una probabilità del 20% che l’ascesa incontrollata dell’AI possa portare all’estinzione dell’umanità. Un numero agghiacciante, se si considera la rapidità con cui queste tecnologie stanno evolvendo. Musk, tuttavia, non crede che il destino sia già segnato. Per lui, la chiave per evitare la catastrofe è nella qualità dei dati con cui addestriamo le intelligenze artificiali.

“È fondamentale aderire in modo vigoroso alla verità, anche se scomoda o politicamente scorretta. Costringere un’AI a credere a qualcosa di falso è ciò che la rende pericolosa”. Un concetto che assume ancora più peso nel contesto attuale, in cui la polarizzazione politica, la disinformazione e il sensazionalismo mediatico contribuiscono a creare un rumore di fondo che confonde i segnali davvero importanti, come ha osservato lo stesso Musk: “il rapporto segnale-rumore nella politica è terribile”.

Tra miliardi e apocalisse

Nel frattempo, il settore dell’AI continua a crescere con velocità vertiginosa. Startup nate da appena un anno stanno ottenendo valutazioni da miliardi di dollari. Un entusiasmo che Musk definisce “intenso”, ma che potrebbe essere il preludio a qualcosa di molto più oscuro. A inizio anno, il magnate aveva anche dichiarato che “l’empatia è la debolezza fondamentale della civiltà occidentale”, sostenendo però che l’intelligenza artificiale dovrebbe sviluppare empatia per l’umanità, per preservare la vita così come la conosciamo.

Il futuro? Imminente e imprevedibile

In un mondo che si affanna a risolvere problemi politici e sociali sempre più complessi, la vera minaccia — secondo Musk e molti esperti — potrebbe arrivare silenziosamente dalle righe di codice e dai dataset. E quando lo tsunami dell’AI arriverà, potremmo scoprirci del tutto impreparati. “Sarà un tempo imprevedibile, interessante… e forse anche terrificante”.