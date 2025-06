Turchia, incendi boschivi nel sud-est: oltre 50.000 evacuati

MeteoWeb

In Turchia, dopo gli incendi boschivi di Smirne, Bilecik e Hatay, oltre 50mila cittadini turchi sono stati temporaneamente evacuati e trasferiti in zone sicure. Lo ha annunciato su X il Ministro dell’Interno della Turchia, Ali Yerlikaya. Secondo le prime stime, analizza il Ministro, “a Bilecik sono stati danneggiate 64 abitazioni, 3 attività commerciali e 20 stalle, a Smirne 132 abitazioni e 1 attività commerciale“. Per questo motivo, la presidenza della Gestione dei Disastri e delle Emergenze ha dichiarato lo stato di emergenza e previsto un finanziamento di 60 milioni di lire turche (pari a circa 1,29 milioni di euro), divise equamente tra Bilecik e Smirne, di fondo di aiuti d’emergenza.