Turismo spaziale, Blue Origin ci riprova: oggi nuovo lancio suborbitale dopo lo stop per vento forte

Oggi, domenica 29 giugno 2025, Blue Origin tenterà nuovamente di lanciare 6 persone nello Spazio suborbitale, dopo aver dovuto rinviare il volo a causa di condizioni meteo avverse nel Texas occidentale. Il volo, chiamato NS-33, sarà il 33° della storia del veicolo New Shepard, la navetta completamente riutilizzabile dell’azienda fondata da Jeff Bezos.

Il lancio, originariamente previsto per il 21 giugno e poi per il 22, è stato posticipato a causa dei forti venti nella zona. Ora, il nuovo orario di decollo è fissato alle 07:30 ora locale, le 14:30 ora italiana.

Viaggio breve ma intenso

New Shepard è un veicolo autonomo composto da un razzo primo stadio e una capsula per l’equipaggio. La missione durerà tra i 10 e i 12 minuti complessivi, durante i quali i passeggeri sperimenteranno l’assenza di peso per alcuni istanti e potranno osservare la curvatura terrestre dal buio dello Spazio. Il veicolo raggiunge altitudini superiori a 100 km, superando così la linea di Kármán, confine convenzionale tra atmosfera e spazio.

I protagonisti della missione NS-33 di Blue Origin

A bordo saliranno 6 persone:

Allie e Carl Kuehner , una coppia con interessi nel campo della conservazione ambientale e dell’esplorazione;

, una coppia con interessi nel campo della conservazione ambientale e dell’esplorazione; Leland Larson , filantropo e apicoltore;

, filantropo e apicoltore; Freddie Rescigno Jr. , imprenditore;

, imprenditore; Owolabi Salis , avvocato e autore;

, avvocato e autore; Jim Sitkin, avvocato in pensione.

Con questo volo, Blue Origin raggiunge il suo 13° volo con equipaggio umano e il quarto nel 2025, mentre la maggior parte delle missioni precedenti aveva scopi di ricerca e non prevedeva passeggeri a bordo.

Dallo Spazio privato alla nuova era del turismo spaziale

Blue Origin ha fatto il suo ingresso nel mondo dei voli con equipaggio il 20 luglio 2021, con un lancio che ha coinciso simbolicamente con il 52° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11. In quella storica occasione, Jeff Bezos è salito personalmente a bordo con il fratello Mark, la pioniera dell’aviazione Wally Funk e il giovane studente olandese Oliver Daemen.