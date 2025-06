Ultraleggero precipita in Alto Adige: morto il pilota

MeteoWeb

Un aereo ultraleggero è precipitato in località Santa Maria a Dobbiaco, in Alto Adige. È successo poco prima di mezzogiorno. Il pilota, Uve Werner, 59 anni, proveniente dalla Germania, era solo a bordo del velivolo e non è sopravvissuto all’incidente. L’incidente sarebbe scaturito dal contatto che c’è stato tra due velivoli che stavano viaggiando in coppia verso l’Italia. Dopo essersi toccati, un pilota è riuscito a compiere un atterraggio di emergenza e limitare i danni, mentre l’altro è precipitato al suolo, perdendo la vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco ed il personale sanitario. È intervenuto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che sta conducendo i rilievi sull’accaduto. Anche il sindaco di Dobbiaco, Martin Rienzner, è stato informato dell’incidente.