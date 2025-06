USA, Allerta Meteo per il Midwest: 3 giorni eventi estremi tra tornado, grandine e inondazioni

MeteoWeb

Minneapolis, Nebraska, Kansas centrale e le grandi città tra Missouri e Grandi Laghi si preparano ad affrontare una sequenza di forti temporali tra oggi e mercoledì, in un contesto meteorologico che promette fenomeni intensi e potenzialmente pericolosi. Secondo le proiezioni del NOAA, l’inizio della settimana sarà segnato da ripetuti round di maltempo con rischio concreto di tornado, grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento violente e soprattutto inondazioni improvvise su più stati del Midwest.

Attesi temporali violenti su Nebraska, Minnesota e Dakotas

Le prime avvisaglie sono state attese già da lunedì, con lo sviluppo di temporali in Nebraska e nelle Dakotas in progressivo movimento verso est, in direzione del nord del Minnesota. In queste aree, l’aria calda e particolarmente umida creerà un ambiente estremamente instabile, ideale per lo sviluppo di fenomeni convettivi intensi. Proprio ieri, la stormchaser Laura Dirrt Gaynor ha immortalato un impressionante quanto spettacolare tornado a Dickens, in Nebraska.

Il rischio più elevato, infatti, è previsto tra Sud-Est del South Dakota, Nord-Est del Nebraska e Sud del Minnesota, dove si attende la formazione di supercelle capaci di produrre grandine superiore ai 5 cm e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Non è escluso lo sviluppo di tornado, soprattutto tra Est del South Dakota e Centro del Minnesota, inclusa l’area metropolitana di Minneapolis-St. Paul.

Proprio le Twin Cities rientrano in una zona classificata a livello 3 su 5 di minaccia per temporali violenti, secondo la scala convettiva dello Storm Prediction Center. L’alta umidità atmosferica, con punti di rugiada attorno ai 21°C (70°F), renderà il clima quasi tropicale, alimentando ulteriormente i fenomeni.

Martedì: il maltempo scivola verso sud e aumenta il rischio di alluvioni

La giornata odierna martedì 17 segnerà un ulteriore peggioramento, con lo spostamento della linea temporalesca verso sud, abbracciando le Pianure Centrali e in particolare la Valle del Missouri. Saranno soprattutto il Sud del Kansas, il Sud-Est dell’Iowa e il Nord-Ovest del Missouri a trovarsi sotto i riflettori per il potenziale di maltempo estremo.

In questa fase, oltre alla grandine di grandi dimensioni e alle raffiche di vento lineari, il rischio principale diventeranno le inondazioni lampo. Il Kansas centrale rientra nuovamente in un’area a livello 3 su 5 per temporali severi, con tornado e chicchi di grandine anche oltre i 5 cm come minacce principali.

Mercoledì: ondata di maltempo verso le città dei Grandi Laghi

Nella giornata di mercoledì, i fenomeni più intensi sono attesi nel Midwest orientale, con la linea dei temporali che si estenderà verso Illinois, Indiana e Michigan. Le città di Chicago, Detroit, Indianapolis e St. Louis saranno coinvolte in una zona a livello 2 su 5 per rischio di temporali violenti.

I modelli previsionali indicano la possibilità di nuovi sviluppi temporaleschi pomeridiani alimentati dall’elevata umidità, che renderà l’atmosfera nuovamente esplosiva. Tra i principali pericoli: grandine e raffiche di vento dannose, ma anche piogge intense concentrate in poche ore.

Tra Iowa e Wisconsin, le precipitazioni cumulative potrebbero raggiungere i 50-75 mm (2-3 pollici), aggravando le condizioni idrologiche già critiche per le piogge cadute nelle settimane precedenti.

Un’ondata di maltempo da monitorare ora per ora

L’intero Midwest vivrà dunque tre giorni ad alta tensione meteorologica, in cui la combinazione di umidità, instabilità e fronti attivi potrà generare fenomeni estremi e localmente distruttivi. I residenti delle zone a rischio sono invitati a seguire costantemente gli aggiornamenti e a prestare attenzione alle allerte meteo locali.

Il mix di aria tropicale e dinamiche frontali attive rischia di rendere questo evento uno dei più significativi dell’inizio estate 2025 per gli Stati Uniti centrali.

Le autorità raccomandano di avere pronto un piano d’emergenza, in particolare per chi vive in aree vulnerabili a tornado e inondazioni lampo.