Von der Leyen lancia il Patto europeo per gli Oceani: un miliardo per la conservazione

MeteoWeb

“Se trascuriamo l’oceano, se lo trattiamo senza rispetto, si rivolterà contro di noi. E le vaste forze oceaniche che hanno contribuito alla crescita della nostra civiltà inizieranno a minacciarci. Possiamo già vederne i primi effetti: tempeste sempre più violente devastano le nostre coste. Le nostre comunità costiere lottano per sopravvivere grazie al mare. Nel frattempo, nuovo elemento, la politica di potenza navale è tornata, con flotte ostili e giochi di guerra in alto mare. Su tutti questi fronti, l’Europa deve pensare come un continente marittimo e comportarsi come una potenza marittima”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Nizza, in Francia, all’evento dell’Ue sul Patto per gli Oceani a latere della Conferenza Onu sugli oceani.

“Dobbiamo garantire che l’oceano rimanga nostro alleato. Per questo oggi presentiamo il primo Patto europeo per gli Oceani. È la nostra visione europea comune di governance degli oceani combinata con azioni politiche concrete“, ha aggiunto.

“L’Europa investirà un miliardo di euro in 50 progetti in tutto il mondo“ per sostenere la conservazione degli oceani, la scienza e la pesca sostenibile, ha annunciato von der Leyen. “Vogliamo costruire una forte alleanza globale per l’oceano perché la lotta per la promozione e la protezione dei nostri oceani è una sfida globale”, ha evidenziato, citando progetti in Tanzania e Guyana e indicando che “un terzo del miliardo di finanziamenti annunciati oggi è destinato a ricerca e progetti scientifici”. Inclusi anche i 40 milioni annunciati stamattina per il programma Global Ocean.

“Il Patto europeo per gli Oceani promuoverà la crescita economica delle nostre preziose comunità costiere”, ha aggiunto von der Leyen. “I nostri pescatori lavorano instancabilmente per nutrirci, giorno e notte, in qualsiasi condizione. Eppure, condizioni meteorologiche estreme e concorrenza sleale stanno spingendo troppi di loro fuori dal mercato. Questa situazione deve cambiare. Nessun giovane europeo cresciuto in riva al mare dovrebbe essere costretto a lasciare la propria casa. Pertanto, destineremo sovvenzioni a progetti di resilienza comunitaria e sosterremo prioritariamente la pesca artigianale”, ha spiegato. “Collaboreremo con gli Stati membri per garantire un accesso equo e trasparente alle opportunità di pesca e facilitare il rinnovo dei piccoli pescherecci, soprattutto nelle regioni più remote. Inoltre, il Patto per gli Oceani aiuterà le nostre flotte pescherecce a modernizzarsi e decarbonizzare“, ha evidenziato.

“Promuoveremo una forza lavoro qualificata di nuova generazione e creeremo condizioni di parità con i nostri concorrenti internazionali. Il Patto aiuterà inoltre le comunità costiere a sviluppare nuovi modelli di business a vantaggio sia della natura che delle persone. Tutto ciò ci aiuterà a produrre almeno la metà del nostro cibo marino proprio qui in Europa“, ha sottolineato von der Leyen.

“Riportare in vita il 20% degli ecosistemi marini entro il 2030”

“L’oceano ci dà vita, quindi il Patto proteggerà la vita dentro e intorno al mare. Ci impegneremo a dimezzare l’inquinamento da plastica e nutrienti entro cinque anni. Ripristineremo gli habitat naturali e proteggeremo le nostre coste in modo più efficace dall’impatto dei cambiamenti climatici. Il nostro obiettivo è riportare in vita il 20% degli ecosistemi marini europei entro il 2030, al fine di immagazzinare ancora più anidride carbonica e proteggere meglio le nostre comunità costiere dagli eventi meteorologici estremi, poiché i rischi stanno aumentando significativamente”, ha dichiarato von der Leyen. “Dobbiamo quindi intensificare la nostra azione e proteggere l’oceano che dà vita a noi e alle nostre comunità costiere”, ha aggiunto.

Von der Leyen: “tolleranza zero verso pratiche di pesca illegali”

“I pescatori e le comunità costiere sono parte integrante della lotta globale per la conservazione degli stock ittici. Ma questo sta diventando sempre più difficile. Non solo a causa del cambiamento climatico, ma anche a causa di attività illegali, non dichiarate e non regolamentate. Questa è una minaccia non solo per la natura, ma anche per le comunità costiere e le loro economie blu. Ecco perché l’Europa sta adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti delle pratiche illegali”, ha detto ancora von der Leyen.

“Quindi, per fermare i criminali che si spostano tra Paesi confinanti, svilupperemo partenariati regionali nel Mediterraneo, nell’Africa occidentale e nel Pacifico. In Europa, utilizzeremo la registrazione digitale delle catture per contribuire a impedire che il pesce pescato illegalmente entri nell’Ue. Insieme al sostegno dei nostri Stati membri, possiamo costruire economie blu sostenibili, eliminare comportamenti sconsiderati e ripristinare l’equilibrio tra l’umanità e il mare”, ha spiegato.