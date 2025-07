Allerta Meteo, ecco i due Cicloni Atlantici in arrivo nei prossimi tre giorni: così l’estate andrà di nuovo in crisi!

MeteoWeb

Il primo si chiama Karlheinz e ne abbiamo già parlato in modo approfondito in un articolo dedicato; il secondo non ha ancora un nome ufficiale ma sarà ancor più forte e freddo. Sono i due cicloni nord atlantici che nei prossimi tre giorni, tra venerdì 25 e lunedì 28 luglio, piomberanno direttamente sull’Italia fuori stagione, portando forte maltempo e freddo anomalo su tutte le Regioni. La prima tempesta, Karlheinz appunto, arriverà venerdì 25 e scivolerà lungo il nostro Paese nel corso del weekend, tra sabato 26 e domenica 27 ponendo fine al caldo che infiammerà il Sud per qualche ora venerdì, durante il richiamo pre-frontale del ciclone.

Ma ancor più significativo è il successivo sfondamento freddo e perturbato di un’altra tempesta, che arriverà sull’Italia in modo impetuoso tra domenica sera (al Nord) e lunedì 28 luglio: le temperature crolleranno ulteriormente con forte maltempo, temporali intensi e piogge alluvionali su tutto il Centro/Nord.

Stavolta non ci sarà neanche spazio per un richiamo prefrontale, innanzitutto perchè il ciclone scende direttamente da Nord, arriva valicando le Alpi a differenza dei precedenti che erano più occidentali, quindi non risucchia aria calda da Sud sull’Italia. E poi perchè arriverà subito, senza pause, mentre ancora la coda del precedente imperverserà al Sud. Da martedì 29, infatti, il maltempo si estenderà stabilmente anche al Centro/Sud dove mercoledì 30 e giovedì 31, gli ultimi due giorni del mese di luglio, saranno fortemente condizionati da piogge, temporali e freddo anomalo (in molte località costiere di Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, le temperature massime faranno fatica a superare i +25/+26°C come se fossimo già a fine settembre, in autunno inoltrato!

E questa fase fredda, durerà a lungo anche nel corso del mese di agosto. Certamente al Nord, ma probabilmente anche al Centro/Sud. Nei prossimi giorni potremo dare indicazioni più precise anche sul lungo termine. Intanto tutti i dettagli nel video:

