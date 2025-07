Allerta Meteo, il Ciclone Karlheinz piomba sull’Italia: sarà un venerdì estremo con gran caldo al Centro/Sud e forte maltempo al Nord | MAPPE

MeteoWeb

Si chiama ufficialmente Karlheinz il nuovo Ciclone in arrivo sull’Italia: segue Isaac e la denominazione è stata ufficialmente attribuita oggi dall’Istituto Meteorologico dell’Università di Berlino, l’unico ente europeo incaricato dall’OMM ad attribuire i nomi ufficiali a cicloni e anticicloni. La nuova tempesta atlantica arriverà domani, venerdì 25 luglio: sarà una giornata estrema in tutto il Paese, con forte maltempo al Nord e gran caldo al Centro/Sud per il richiamo pre-frontale dello stesso Ciclone.

Le piogge e i temporali che colpiranno il Nord si intensificheranno ulteriormente rispetto ai fenomeni estremi che già tra ieri e oggi hanno colpito e stanno colpendo gran parte del settentrione, con gravi criticità come l’alluvione in Val Passiria, la supercella al Nord/Est, i forti temporali che colpiscono il Piemonte, ma anche le trombe marine in Liguria e temporali sparsi pure in Emilia Romagna. Domani, venerdì 25 luglio, il maltempo si estenderà sin dal mattino su Liguria, Toscana, Emilia Romagna, con una fascia di piogge e temporali che lambirà anche la Sardegna (anche quest’ultima isola oggi interessata dalle prime nubi del peggioramento).

I temporali saranno più forti nel pomeriggio-sera al Nord, e in modo particolare al Nord/Est, con temperature in ulteriore calo rispetto ai valori di oggi che sono già diminuiti rispetto ai giorni scorsi.

Allerta Meteo: sulla nuova ondata di caldo al Sud domani per il richiamo pre-frontale del nuovo Ciclone, ma sarà velocissima

Situazione molto diversa al Centro/Sud: l’arrivo del Ciclone Karlheinz, esattamente com’era accaduto con Isaac tra lunedì e martedì mattina, innescherà una nuova ondata di caldo pre-frontale per il richiamo d’aria calda lungo il bordo meridionale della tempesta. E’ la seconda ondata di caldo dell’estate, a breve distanza dalla prima che si era conclusa martedì sera portando una decisa rinfrescata in tutto il Sud. Rispetto ad Isaac, Karlheinz ha una traiettoria più meridionale e occidentale: Isaac ha attraversato l’Europa a Nord delle Alpi, dalla Francia all’Austria fino ai Balcani, condizionando direttamente il clima dell’Italia. Ma Karlheinz andrà ben oltre: sfonderà sul Mediterraneo e domani si posizionerà proprio sul Nord Italia, scivolando verso Sud e arrivando direttamente sull’Adriatico nella giornata di sabato 26 luglio.

Allerta Meteo: le temperature massime di fuoco previste per domani

L’ondata di caldo pre-frontale di domani, quindi, sarà più intensa ma anche più veloce rispetto a quella di lunedì e martedì, con venti più forti, nuvolosità diffusa e persino i primi temporali pomeridiani per il calo dei valori di geopotenziale e l’aumento dell’instabilità dell’aria al Sud già nel pomeriggio di venerdì. Le temperature potrebbero essere un po’ più alte rispetto a quelle di lunedì e martedì, almeno localmente, perchè l’effetto favonio sarà più diffuso con venti più sostenuti: Lazio, Campania, Molise e la Sicilia tirrenica (attenzione a Palermo), potranno registrare valori più elevati dei giorni scorsi, con picchi oltre i +40°C a Palermo (che invece nei giorni scorsi non aveva mai superato i +33°C, qui tutti i dati). Oggi il capoluogo siciliano è già a +35°C e domani potrebbe infuocarsi oltre i +40°C per l’effetto favonio.

Al contrario, Catania e Siracusa in questo momento sono ferme a +30°C in riva al mare sullo Jonio grazie alle correnti meridionali, che arrivano dal mare e rendono l’aria più fresca e umida sulle coste joniche. Vedremo domani quali saranno i picchi massimi più elevati, fermo restando che la Sicilia non sarebbe la Sicilia senza temperature over +40°C a fine luglio: è sempre successo nella storia.

Farà molto caldo anche in Puglia, in Molise, nel Lazio e in Campania: Roma e Napoli potrebbero superare i +37°C, tutto dipenderà dalla direzione dei venti al suolo. In ogni caso, non sono temperature eccezionali: è un gran caldo, si soffrirà qualche ora, non è qualcosa che non è mai successo prima nella storia, le giornate roventi a fine luglio ci sono sempre state e la buona notizia è che stavolta durerà pochissimo. Soltanto qualche ora.

Allerta Meteo: sabato cambia tutto, inizia lungo periodo freddo e perturbato

Infatti già sabato 26 luglio irromperà il maestrale che sin dal mattino scaccerà via il caldo da tutto il Centro/Sud: le temperature crolleranno in poche ore con forti piogge e temporali soprattutto su Lazio, Campania, Marche, Umbria e nel pomeriggio-sera anche in Puglia, Calabria e Sicilia. Sabato il ciclone Karlheinz si sposterà proprio al Centro/Sud e inaugurerà un lungo periodo di freddo anomalo e forte maltempo (anche al Sud!) che durerà almeno una decina di giorni, fino ad agosto inoltrato.

Ecco il Ciclone Karlheinz arrivare al Centro/Sud nella giornata di sabato:

Lunedì 28, poi, arriverà un altro ciclone in scorrimento lungo il bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre, protagonista assoluto e incontrastato dell’estate 2025 in Europa.

Tutti i dettagli nel video:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: