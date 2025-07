Maltempo, supercella tra Trevigiano e Pordenonese: nubifragi, downburst e grandine | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In particolare, una supercella sta colpendo tra le province di Treviso e Pordenone, in moto verso est, causando nubifragi, grandine e forti downburst, ossia forti raffiche di vento lineari in uscita da un temporale. Un forte downburst, per esempio, ha interessato Trevignano, nel Trevigiano; forte vento e pioggia hanno colpito anche Pieve di Soligo, sempre nel Trevigiano, già duramente sferzata dal maltempo nei giorni scorsi.

Le raffiche di vento hanno raggiunto i 93km/h a Orsago, nel Trevigiano, e i 70km/h a Sacile, nel Pordenonese. Gli accumuli di pioggia superano già i 100mm nel Trevigiano; tra i dati più importanti dall’area, segnaliamo: 109mm a Campea, 104mm a Le Prade, 100mm al Rifugio dei Loff, 94mm a Valdobbiadene.

Prestare massima attenzione in zona.

Maltempo Veneto, temporale con downburst a Pieve di Soligo

Le immagini della spettacolare supercella sul Pordenonese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: