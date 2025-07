Maltempo Veneto: alberi caduti e allagamenti nel Trevigiano, esonda fiume a Pieve di Soligo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Vigili del Fuoco al lavoro per il maltempo che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi la provincia di Treviso, in particolare i comuni di Conegliano, Godega di Sant’Urbano, San Fior e Cordignano. Le squadre sono impegnate con idrovore e motopompe per allagamenti e alberi abbattuti. I rinforzi giungono da Venezia e Padova. A Pieve di Soligo è esondato il fiume Soligo, isolando alcune case. A Conegliano, alcuni alberi sono caduti su alcune auto ma senza provocare feriti. Interrotta la circolazione ferroviaria tra Conegliano e Pordenone a causa di un albero caduto sui binari.

Al momento sul posto sono impegnati 12 mezzi dei Vigili del Fuoco con 35 operatori provenienti dai Distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Asolo, Gaiarine e dal Comando di Venezia.

Maltempo Veneto, tetti divelti a San Fior Treviso

Maltempo, chiusa la SS51 Alemagna nel Trevigiano

A causa delle piogge intense è stata chiusa provvisoriamente al traffico la strada statale 51 “di Alemagna” in entrambe le direzioni a Fadalto, località del comune di Vittorio Veneto (Treviso). La chiusura – informa l’Anas – si è resa necessaria in via precauzionale a tutela della sicurezza della circolazione, dopo l’attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante, che ha registrato il superamento delle soglie correlate alle precipitazioni. Sul posto sono presenti le squadre e il personale tecnico Anas per la gestione dell’evento e per riaprire il tratto non appena ripristinate le condizioni di sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.