Maltempo Trentino-Alto Adige, nubifragi in Val Passiria: oltre 100 mm, frane imponenti su case e strade | FOTO e VIDEO

Violenti temporali, che dalla serata di ieri hanno scaricato oltre 100 mm di pioggia, si sono abbattuti sulla Val Passiria, provocando imponenti frane che hanno interessato anche abitazioni e arterie stradali. Situazione più critica a San Martino di Passiria. La strada statale SS44 resta chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’albergo Quellenhof e San Martino, come comunicano i vigili del fuoco, e rimarrà così fino a nuovo avviso. A partire dalle ore 5 è stato attivato un senso unico alternato per le automobili sulla diga del Passirio, mentre resta in vigore il divieto assoluto di transito per autobus e mezzi pesanti.

Maltempo in Trentino-Alto Adige, nubifragi e frane in Val Passiria

