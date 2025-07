Maltempo, perturbazione in transito al Nord: forti temporali e frane tra notte e mattina, nuovo round nel pomeriggio | LIVE

MeteoWeb

Tra oggi e domani al Nord rimane protagonista il forte maltempo, determinato dal passaggio di una perturbazione atlantica, con la formazione di forti temporali, dalla fascia alpina alla pianura. Mentre oggi saranno maggiormente bersagliate le regioni di Nord/Est e Nord/Ovest, domani i fenomeni potrebbero estendersi anche alle regioni del Centro Italia. La perturbazione nel suo passaggio da Ovest verso Est ha colpito dalla notte il Piemonte, la Lombardia, e poi nelle prime ore di questa mattinata il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia: al momento (dalla mezzanotte), si segnalano 56 mm a Feltre (BL), 46 mm a Pieve di Bono (TN), 45 mm a Fiavè (TN), 43 mm a Storo (TN) e Casto (BS), 41 mm a Daone (TN) ed Esine (BS).

Forti temporali con oltre 100 mm di pioggia si sono abbattuti dalla serata di ieri sulla Val Passiria. Si sono verificate frane di grandi dimensioni che hanno interessato anche edifici residenziali e strade. La strada statale SS44 rimane chiusa tra l’albergo Quellenhof e San Martino fino a nuovo avviso. Dalle ore 5 è stato istituito un senso unico alternato per le auto sulla diga del Passirio. Per autobus e mezzi pesanti vige il divieto assoluto di transito.

Mentre proseguono le piogge al Nord, una nuova fase di forte maltempo e attesa nel pomeriggio. Di seguito le allerte meteo con tutti i dettagli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: