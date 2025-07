Allerta Meteo, l’allarme ESTOFEX per l’Italia: “oggi pomeriggio grandine grossa, supercelle e vento forte”

MeteoWeb

Allerta Meteo per il Nord/Est d’Italia, per il rischio supercelle, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 11 luglio 2025, alle 8 di domani 12 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso su alcune parti della Spagna settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e molto grandi, forti piogge e forti raffiche di vento. Un livello 1 circonda il livello 2 per gli stessi rischi, ma con una probabilità inferiore.

Un livello 1 è stato previsto per l’Italia nordorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 1 per i Carpazi meridionali, principalmente per forti piogge. Livello 2 per la Bielorussia nordorientale, la Russia nordoccidentale, la Lettonia orientale e l’Estonia, principalmente per raffiche di vento distruttive e grandine di grandi dimensioni e molto grandi. Livello 1 per l’Ucraina orientale e la Russia sudoccidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Il Centro ESTOFEX ha emesso un’allerta livello 1 per il Nord/Est dell’Italia, prevedendo possibili grandinate di grosse dimensioni e raffiche di vento intense. Nel pomeriggio, il passaggio di una debole onda in quota porterà aria più fredda nella media troposfera, aumentando l’instabilità (MLCAPE intorno a 1000 J/kg). In quota soffieranno venti da Nord, mentre al suolo venti da Sud, creando un forte contrasto e incrementando il wind shear (15–20 m/s). Queste condizioni favoriranno la formazione di supercelle temporalesche, capaci di generare localmente grandine grossa e forti raffiche di vento.

