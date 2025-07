Allerta Meteo, nel pomeriggio/sera fenomeni estremi in 2 regioni: “supercelle, temporali e grandine”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, venerdì 11 luglio, per temporali, grandine, forti raffiche di vento e rischio supercelle: nel mirino in particolare 2 regioni italiane. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Persiste la vasta circolazione ciclonica nell’Europa orientale, con un parziale interessamento del nostro dominio. Nel corso della giornata il transito di un’ondulazione secondaria, associata all’ingresso di alcuni nuclei di vorticità positiva in quota, favorirà convezione sparsa sottovento alle Prealpi orientali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 1 per temporali isolati, con grandine di piccole e medie dimensioni e forti raffiche di vento è stato emesso su Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia per pomeriggio e prima serata. Un livello 0 è stato emesso per le Alpi centro-orientali e i Balcani e per Alpi marittime, Nicese e imperiese per temporali generici con grandine piccola e qualche forte rovescio nel pomeriggio“.

Allerta Meteo – aree Livello 1

“Nel pomeriggio il riscaldamento diurno dovrebbe favorire l’inserimento di una brezza meridionale calda e umida dal mar Adriatico, che incrementerà il MLCAPE fino a circa 1000 J/Kg. Contemporaneamente il DLS subirà un accelerazione fino a 18-20 m/s tra Veneto e Friuli tramite venti da nordovest al di sopra del BL convettivo“, prosegue il bollettino. “L’opposizione dei venti alle varie quote incrementerà i parametri di SREH ed elicità tra trevigiano, pordenonese, est veneziano e udinese, dove sarà possibile la formazione di una temporanea supercella LP in moto verso S, visti anche gli alti LCL. Saranno possibili grandinate di dimensioni piccole e medie e downburst per la presenza di una buona ventilazione nello shear layer e inverted v profiles. Non è escluso che in serata gli estesi cold pool sono simulati sulla pianura orientale vadano a triggerare convezione anche sul vento meridionale e occidentale, tuttavia essa risulterà via via meno probabile a causa della presenza di uno strato di CIN più forte a sud. I temporali dovrebbero evolvere in QLCS con moto da nordovest a sudest e, in seguito a un calo degli shear, acquisire maggiore stazionareità tra tardo pomeriggio e sera con qualche forte pioggia possibile, specie in prossimità delle coste, tuttavia non così ingente per gli scarsi valori di umidità in troposfera“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: