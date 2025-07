Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX: temporali in arrivo, ecco dove pioverà oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per rischio temporali al Nord/Est e sull’Appennino centrale: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 15 luglio 2025, alle 8 di domani 16 luglio 2025. In dettaglio, un livello 1 è previsto per Danimarca e Svezia meridionale per precipitazioni convettive eccessive. Livello 1 per alcune parti di Russia, Estonia, Lituania, Polonia orientale, Bielorussia, Ucraina occidentale e alcune parti della Romania, principalmente per precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore e principalmente verso Est e Sud/Est, per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettive intense.

Inoltre, un livello 1 è previsto per alcune parti di Germania, Polonia sud-occidentale e Cechia, principalmente per raffiche di vento convettive intense e, in misura minore, per precipitazioni convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per alcune parti di Turchia e Georgia, per grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per raffiche di vento convettive intense. Infine, il rischio temporali è evidenziato nella mappa (di seguito) anche in 2 aree d’Italia.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione dominata da due sistemi principali: un anticiclone tra Islanda e Russia occidentale e una depressione che si sposta lentamente dalle Isole Britanniche al Mare del Nord. A Sud di questa depressione, un flusso d’aria da Ovest-Nord/Ovest interessa gran parte dell’Europa occidentale, centrale e sudorientale.

Nonostante l’assenza di fronti ben definiti, l’aria più fresca atlantica avanza lentamente verso Sud/Est, attenuando in parte l’ondata di caldo sul Mediterraneo occidentale, centrale e nei Balcani. Permangono invece condizioni calde e stabili in Iberia, Turchia e Russia, con aria molto calda che si spinge fin verso la Scandinavia centrale.

Nella mappa ESTOFEX, il rischio temporali è evidenziato anche in 2 aree d’Italia: il Nord/Est e l’Appennino centrale, dove sono possibili rovesci o temporali sparsi legati a questa dinamica atmosferica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: