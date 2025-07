Allerta Meteo ESTOFEX, ancora maltempo al Nord: “oggi grandine, vento forte e pioggia intensa”

MeteoWeb

Allerta Meteo in parte d’Italia per per grandine, forti raffiche di vento e pioggia intensa: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 22 luglio 2025, alle 8 di domani 23 luglio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Danimarca e dintorni, principalmente per pioggia eccessiva. Un livello 1 circonda quel livello 2 per un pericolo simile con probabilità ridotte. È possibile un tornado isolato. Livello 1 previsto per parti della Germania centro-meridionale, principalmente per pochi tornado.

Inoltre, un livello 1 è stato emesso per parti dell’Europa sudorientale (dalla Romania all’Ucraina), principalmente per grandine di grandi dimensioni, raffiche e pioggia intensa. Numerose aree di livello 1 sono state aggiunte per l’Austria sudorientale, l’Italia nordorientale fino all’estrema Croazia occidentale e parti della Bosnia-Erzegovina, principalmente per grandine isolata, raffiche e pioggia intensa.

Infine, un livello 1 è stato emesso per l’estrema Francia nordoccidentale, principalmente per pioggia intensa.

Il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica complessa: due grandi anticicloni bloccano il flusso atlantico, uno tra Groenlandia e Scandinavia e l’altro dall’Atlantico subtropicale fino al Mediterraneo e al Medio Oriente. Tra questi, si crea un canale con basse altezze di geopotenziale che ospita una depressione in ristrutturazione sulla Germania, estesa fino al Nord/Ovest Europa, mentre un altro minimo in quota sulla Russia occidentale si muove verso Est.

Al suolo, un lungo fronte ondulato si estende dalle Isole Faroe alla Norvegia/Svezia meridionale, passando per Bielorussia e Ucraina, per poi ripiegare verso Ovest fino al Nord Adriatico. Sulla Russia occidentale, la depressione indebolita si sposta verso Est, accompagnata da un fronte freddo e uno caldo che delimitano un settore caldo. Questi sistemi frontali favoriscono temporali diffusi su un’ampia area dall’Europa orientale alla Russia, rendendo la giornata meteorologicamente instabile.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Oggi in Italia, specialmente sul Nord/Est e vicino al Mar Adriatico, è atteso un flusso occidentale moderato che trasporta aria molto umida (punte di 20°C di dew point). Ciò favorisce lo sviluppo di temporali, che saranno localmente intensi grazie a un’energia disponibile (MUCAPE) di 1000–1500 J/kg. I temporali potranno organizzarsi in supercelle con grandine grande, piogge intense e raffiche di vento. Al mattino è possibile anche qualche tornado, favorito dal contrasto tra aria marina calda e convergenze locali. Nel pomeriggio, il rischio diminuisce per l’innalzamento delle basi nuvolose.

