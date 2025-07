Allerta Meteo in Germania per il caldo record, attesi anche violenti temporali

MeteoWeb

La Germania si prepara ad affrontare quella che potrebbe essere la giornata più calda dell’anno, con previsioni che indicano il raggiungimento dei +40°C in alcune aree. Mentre le autorità diramano allerte per il caldo estremo, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) avverte anche della possibilità di condizioni meteorologiche avverse, inclusi temporali intensi e raffiche di vento.

Già martedì, la colonnina di mercurio ha toccato i +37,8°C a Kitzingen, in Baviera, registrando la temperatura più alta dell’anno fino a quel momento. Per la giornata odierna, si prevedono temperature tra i +34°C e i +38°C nella maggior parte del Paese, con picchi ancora più elevati nel sud. Un portavoce del DWD ha dichiarato che il record annuale di Kitzingen potrebbe essere superato, con una “leggera tendenza all’aumento delle temperature” che potrebbe portare localmente a toccare i +40°C.

Nonostante le temperature roventi, le previsioni attuali non indicano il superamento del record storico di caldo per la Germania, che risale al 25 luglio 2019, quando si registrarono +41,2°C nelle stazioni meteorologiche di Tönisvorst e Duisburg-Baerl (entrambe nella Renania Settentrionale-Vestfalia). “Al momento non prevediamo che ciò accada“. ha affermato il portavoce del DWD.

Dal caldo ai temporali

La giornata non sarà caratterizzata solo dal caldo torrido. Già a partire da mezzogiorno si prevedono i primi temporali, anche intensi, nel Sud del Paese. Nel corso del pomeriggio, temporali più frequenti, accompagnati da raffiche di vento, si svilupperanno nel Nord/Ovest e in alcune zone del Nord. Non mancheranno piogge intense, grandine e venti di burrasca.

La situazione dovrebbe migliorare leggermente a partire da domani, con precipitazioni previste sulle regioni centrali e nordorientali, che si estenderanno fino al Sud/Est nel pomeriggio. Sono già in vigore allerte locali per maltempo, in particolare per forti piogge. Dopo il picco di oggi, le temperature inizieranno una lenta discesa, portando un po’ di sollievo dal caldo intenso.